Heute im TV: Bombastische Sci-Fi-Action, die ihr beim ersten Mal Schauen wahrscheinlich nicht versteht

Wenn ihr euch mal wieder so richtig die Hirnwindungen verknoten lassen wollt, seid ihr hier genau richtig: Heute kommt ein ungewöhnlicher Sci-Fi-Film im TV.

Es gibt Filme, die sind kompliziert, und dann gibt es Tenet von Christopher Nolan. Dieser Sci-Fi-Brocken gibt einen feuchten Kericht darauf, ob das Publikum der Handlung folgen kann und zieht knallhart sein eigenes Ding durch. Wie cool das sein kann, lest ihr hier und seht ihr heute im TV.

Darum geht's in Tenet von Christopher Nolan, unserem heutigen TV-Tipp

Die Story von Tenet ist nicht nur schwierig nachzuvollziehen, sondern auch in Worte zu fassen. Hier geht einiges drunter und drüber, aber im Mittelpunkt steht ein Mann (John David Washington), der in eine weltweite Verschwörung hineingezogen wird. Ihm wird nur ein einziges Wort als Information genannt, mit dem er die Welt retten soll.

Dabei spielen mysteriöse Artefakte eine Rolle, die aus der Zukunft zu stammen scheinen. Nach und nach wird klar, dass die Zeit aus den Fugen geraten ist und eine Art Krieg zwischen Gegenwart und Zukunft entbrennt. Internationale Top-Terroristen und Spione liefern sich einen haarsträubenden Kampf mit allen Mitteln.

Warner Bros. John David Washington gibt alles in Tenet.

Tenet ist so abgefahren und kompliziert, dass ihr ihn mehrmals sehen müsst

Spätestens, wenn sich die Geschichte gleichzeitig in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt und die Zeit in genau dieselben, unterschiedlichen Richtungen abläuft, fängt selbst den größten Christopher Nolan-Fans der Kopf zu qualmen an. Gleichzeitig wird ein echtes Action-Feuerwerk abgebrannt.



In Tenet beeinflussen Menschen den Lauf der Zeit. Während sie eben noch auf dem Weg in die Zukunft waren, reisen sie plötzlich zurück in die Vergangenheit und umgekehrt. Hier verschwinden Kugeln wieder im Lauf der Waffe und Figuren könnten sich selbst begegnen – da fällt es schwer, wirklich den Überblick zu bewahren. Aber der Versuch lohnt sich.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Tenet?

Ob sich die Frage nach dem Wann mit Tenet wirklich so einfach beantworten lässt, wollen wir an dieser Stelle ignorieren und es simpel halten: Am heutigen Sonntag, den 9. Juni kommt der Sci-Fi-Streifen um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt in derselben Nacht ab 1:35 Uhr.

Ansonsten könnt ihr euch den abgefahrenen Zeit-Thriller aber natürlich auch online gönnen. Er kann bei Maxdome, Magenta TV, Amazon, Apple TV oder Google gekauft und geliehen werden.



