Heute im TV: Bombastischer Action-Blockbuster, der zum perfekten Zeitpunkt läuft

Am Sonntag läuft zur Primetime ein gewaltiger Action-Blockbuster im TV, der Teil einer spektakulären Reihe ist. Das Timing ist ideal, denn daneben startet der neue Beitrag des Franchises im Kino.

Von Film zu Film übertrifft sich die Mission: Impossible-Reihe mit Tom Cruise selbst an haarsträubend spektakulären Stunts und unglaublicher Action. Auch der siebte Teil der Reihe, der am Sonntagabend im TV läuft, begeistert Fans mit Manövern, die es so noch nie zu sehen gab. Die Ausstrahlung von Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning kommt außerdem zum perfekten Zeitpunkt, weil der neueste Film des Franchises in den Kino-Startlöchern steht.

Action-Kracher im TV: Mission: Impossible 7 überwältigt mit unglaublichen Stunts

Im siebten Mission: Impossible-Film müssen es Ethan Hunt (Cruise) & Co. erneut mit einer schier unaufhaltsamen Gefahr aufnehmen. Diesmal wird die ganze Welt von einer fortgeschrittenen künstlichen Intelligenz bedroht, die als Entität bezeichnet wird. Da sie immer schon alle möglichen Ausgänge einer Situation kennt, ist sie dem Team stets einen Schritt voraus. Ethan muss also mal wieder das Unmögliche schaffen, um die Bedrohung aufzuhalten.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Mission: Impossible 7:

Mission Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins - Trailer (Deutsch) HD

Neben der Story, die aktuelle Entwicklungen rund um KI aufgreift und ins Extreme überspitzt, glänzt Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning natürlich wieder mit unglaublicher Action. Zu den Höhepunkten des Blockbusters zählen der Sprung mit einem Motorrad über eine Klippe, eine besondere Autoverfolgungsjagd in Italien und ein Finale in einem Zug, das in seiner atemberaubenden Spannung selbst erlebt werden muss.

Der TV-Termin des siebten Mission: Impossible-Teils passt außerdem perfekt, denn ab dem 21. Mai 2025 läuft Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning im Kino. In vielen Kinos in Deutschland wird der Action-Blockbuster, der das große Finale der Reihe darstellen soll, schon seit diesem Wochenende in Previews vorab gezeigt.

Wann läuft Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning im TV?

ProSieben strahlt den Action-Blockbuster am 18. Mai 2025 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbung läuft der Film bis 23:35 Uhr. Ab 23:45 Uhr wird obendrein noch der sechste Teil Mission: Impossible – Fallout wiederholt.

Alternativ könnt ihr Mission: Impossible 7 bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist er derzeit nirgends verfügbar.