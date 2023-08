Heute im TV: Das 4-stündige Finale einer Fantasy-Reihe, die extrem beliebt, aber auch extrem umstritten ist

Im Fernsehen läuft heute Abend das zweiteilige Finale einer der größten Fantasy-Reihen unserer Zeit. Schon bald soll die Geschichte als Serie komplett neu aufgelegt werden.

Twilight ist eines der größten popkulturellen Phänomene der vergangenen Jahre. Die Verfilmung der gleichnamigen Fantasy-Reihe von Stephenie Meyer nahm 2008 mit Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen ihren Anfang und zog insgesamt vier Fortsetzungen nach sich. Der letzte Band wurde wie bei Harry Potter in zwei Filmen adaptiert.

Fantasy-Erfolg: Twilight erzählt eine komplizierte Geschichte über Vampire, Werwölfe und Liebe

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die von Kristen Stewart verkörperte Bella Swan, die zu Beginn der Handlung in das verregnete Forks zieht, wo ihr Vater lebt. An ihrer neuen Schule lernt sie den geheimnisvollen Edward (Robert Pattinson) und verliebt sich in ihn. Was Bella anfangs nicht weiß: Edward ist ein Vampir.

Als wäre die Situation nicht verzwickt genug, begegnet Bella dem charmanten Jacob (Taylor Lautner), der ebenfalls ein Geheimnis in sich trägt: Er ist ein Werwolf und kann Vampire von Natur aus nicht leiden. Von Film zu Film wird das Liebesdreieck komplizierter, ehe sich alle Konflikte im zweiteiligen Finale entladen.

Twilight-Finale im TV: Breaking Dawn 1 und 2 laufen heute direkt hintereinander auf ProSieben

ProSieben zeigt heute, am 30. August 2023, die beiden abschließenden Kapitel der Twilight-Saga. Namentlich handelt es sich hierbei um Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht – Teil 1 und Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht – Teil 2. Die Ausstrahlung erfolgt direkt hintereinander. Nachfolgend findet ihr die konkreten Termine.

Breaking Dawn 1 kommt um 20:15 Uhr (Wiederholung nachts um 00:40 Uhr)

kommt um 20:15 Uhr (Wiederholung nachts um 00:40 Uhr) Breaking Dawn 2 übernimmt ab 22:35 Uhr (Wiederholung nachts um 03:00 Uhr)

Hier könnt ihr den Trailer zum Twilight-Finale schauen:

Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2 - Trailer (Deutsch) HD

Dank der kombinierten Lauflänge beider Filme könnt ihr euch heute Abend vier Stunden lang im Twilight-Universum verlieren und den nervenaufreibenden Entwicklungen rund um Bella, Edward und Jacob folgen. Es wird geheiratet und gekämpft – sogar auf einem Schlachtfeld, wo ganze Armeen aufeinandertreffen.

Nach Breaking Dawn kommt das Reboot: Die Twilight-Serie soll die Fantasy-Reihe komplett neu auflegen

Die Twilight-Bücher und -Filme waren extrem erfolgreich und erfreuen sich heute noch großer Beliebtheit, obwohl einzelne Teile der Geschichte äußerst problematisch sind. Der Kritikpunkt, der am meisten auftaucht, ist, dass die toxische Beziehung zwischen Bella und Edward als romantische Liebesgeschichte verklärt wird.

Dennoch kehrt diese Geschichte bald zurück – und zwar in Form einer Serie. Seit April wissen wir, dass ein Twilight-Reboot in Arbeit ist. Das bedeutet: Von den alten Stars kehrt niemand zurück. Stattdessen werden die Bücher mit einem neuen Cast fürs Fernsehen neu verfilmt. Wann die Twilight-Serie startet, steht noch nicht fest.

