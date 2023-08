Heute im TV: Das Ende einer legendären Sci-Fi-Trilogie, die immer noch nicht fortgesetzt wurde und es ist ein Wunder

In den vergangenen Wochen waren im Fernsehen die ersten zwei Teile der Science-Fiction-Reihe Zurück in die Zukunft zu sehen. Heute Abend wird das große Finale ausgestrahlt.

In den vergangenen Jahren ist fast jede große Filmreihe mit einem neuen Teil oder in Form einer kompletten Neuauflage ins Kino zurückgekehrt. Von Star Wars über Jurassic Park bis zu Indiana Jones: Hollywood liebt es, vertraute Geschichten weiterzuerzählen, besonders dann, wenn sie über großes Nostalgie-Potential verfügen.

Nur eine unbeugsame Filmreihe hört nicht auf, dem Remake- und Fortsetzungswahn Widerstand zu leisten: Zurück in die Zukunft. Die 1985 gestartete Sci-Fi-Trilogie, die sich weiterhin aus Zurück in die Zukunft II (1989) und Zurück in die Zukunft III (1990) zusammensetzt, wurde bis heute nicht fortgesetzt.

Geniale Sci-Fi-Reihe: Zurück in die Zukunft nimmt uns mit auf eine Reise durch die Zeit

In Zurück in die Zukunft folgen wir dem jungen Marty McFly (Michael J. Fox) und dem eigenwilligen Wissenschaftler Dr. Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd) bei ihren verrückten Abenteuern durch die Zeit. Dank eines modifizierten DeLorean können sie an jeden beliebigen Punkt in der Weltgeschichte reisen – sogar in die Zukunft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Zurück in die Zukunft schauen:

Zurück in die Zukunft - Trailer (Deutsch) HD

Aufbauend auf dieser Prämisse erzählen die Filme drei aufregende Zeitreiseabenteuer. Zuerst springen wir von den 1980er Jahren in die 1950er, danach wagen wir einen Blick in eine dystopische Zukunft. Der dritte und letzte Teil entführt uns in den Wilden Westen und verbeugt sich Clint Eastwood und anderen Western-Größen.

Dass Zurück in die Zukunft 4 nicht existiert, gleicht einem Wunder im gegenwärtigen Hollywood

Extrem erfolgreich und extrem beliebt: Nach den Hollywood-Regeln müsste Teil 4 von Zurück in die Zukunft längst im Kino erschienen sein. Bisher wurden aber nur diverse Ableger und Spin-offs wie die Animationsserie Zurück in die Zukunft (1991-1992) produziert. Die Hauptreihe blieb über all die Jahre unangetastet.

Einer der Gründe, warum wir bis heute keine weitere Fortsetzung von Zurück in die Zukunft erhalten haben, ist die Parkinsonerkrankung von Michael J. Fox, die der Schauspieler zuletzt auch in der autobiografischen Doku Still: A Michael J. Fox Movie thematisierte. Aber was ist mit einem Remake? Einem Reboot? Oder einem Legacyquel?

Hollywood hat sich unzählige Begriffe ausgedacht, um abgeschlossene Filmreihen weiter auszubauen. Bei Zurück in die Zukunft hält Regisseur allerdings Robert Zemeckis seine schützende Hand über das Franchise. Seit Jahren spricht er sich lautstark gegen Teil 4 und jegliche Art von Neuauflage aus. 2018 sagte er: "Es wird niemals, wirklich absolut niemals, einen Zurück in die Zukunft 4 geben", wie Esquire festhält.

Sci-Fi-Finale: Wann läuft Zurück in die Zukunft 3 im TV?

Zurück in die Zukunft III läuft heute Abend, am 3. August 2023, um 20:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am morgigen Freitag um 22:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell sowohl bei Amazon Prime als auch bei Netflix im Streaming-Abo schauen.

