Heute im TV: Das endgültige Finale einer Horror-Ära mit einer absoluten Action-Ikone

Auf ProSieben könnt ihr heute den finalen Teil der Resident Evil-Reihe schauen. The Final Chapter ist ein Action-Exzess als wüstes Schnitt-Inferno, das seinesgleichen sucht.

Von Teil zu Teil hat sich die Resident Evil-Filmreihe mit Milla Jovovich als Action-Ikone Alice immer stärker zu einem Kino entwickelt, das spielgewordener Filmästhetik gleicht und die Vorlagen inhaltlich nur noch streift.

Mit dem letzten Teil Resident Evil 6: The Final Chapter hat Regisseur Paul W.S. Anderson aber nochmal einen besonderen Exzess inszeniert, der als ultrahektisches Schnitt-Inferno vor den Kopf stößt.

The Final Chapter treibt die Resident Evil-Action extrem auf die Spitze

Spätestens mit dem vierten Teil Resident Evil: Afterlife hat sich Paul W.S. Anderson ein völlig eigenes cinematisches Universum geschaffen, für das er Videospiel-Versatzstücke, kühnen Design-Wahn, dynamische Action-Setpieces und hölzerne C-Movie-Anleihen zu einem fast schon avantgardistischen Gesamtwerk kombiniert hat.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Resident Evil 6: The Final Chapter:

Resident Evil 6 The Final Chapter - Trailer (Deutsch) HD

Durch die Montage, bei der jeder Schnitt in der Regel innerhalb einer Sekunde erfolgt und alle Bilder in unkontrollierter, rasender Frequenz an einem vorbeirauschen, ist Resident Evil 6: The Final Chapter nochmal exzessiver und radikaler als die vorherigen Teile.



Verständlicherweise hat das Resident Evil-Finale das Publikum aber nochmal stärker gespalten. Für viele ist die Action im sechsten Teil nur noch ein dilettantisches, schlampiges Schnitt-Massaker. Doch wenn Paul W.S. Anderson mit seinen Beiträgen zum Resident Evil-Filmfranchise eins bewiesen hat, dann wie dünn die Linie zwischen Genie und Wahnsinn wieder mal verläuft.



Resident Evil 6: The Final Chapter läuft heute um 23:30 Uhr auf ProSieben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie findet ihr den Abschluss der Resident Evil-Reihe?