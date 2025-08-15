Heute im TV: Das Finale einer der besten Blockbuster-Reihen der letzten Jahre

Heute erwartet euch das große Finale einer der besten Sci-Fi-Reihen der letzten Jahre im TV. Das Franchise konnte fast 3 Milliarden US-Dollar einspielen.

Um die 2010er Jahre kam kein Filmfan an der Die Tribute von Panem - The Hunger Games-Reihe mit Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson in den Hauptrollen vorbei. Die Geschichte von Katniss Everdeen, die in einer dystopischen Zukunft als Tribut in die mörderische Arena der Hungerspiele geschickt und daraufhin zur Anführerin der Rebellion gegen das Kapitol wird, begeisterte Millionen Menschen um den Globus und konnte fast 3 Milliarden US-Dollar (!) einnehmen.

Heute könnt ihr Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 als großes Finale der vierteiligen Hauptreihe mal wieder im TV erleben.

Der letzte Kampf beginnt: Darum geht's im Sci-Fi-Finale Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2

Nachdem Peeta (Josh Hutcherson) aus den Fängen des Kapitols befreit werden konnte, hat er sich massiv verändert. Er wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, durch die er Katniss (Jennifer Lawrence) als Erzfeindin und Schuldige für seine Misere ansieht und nun lautstark und aggressiv gegen sie ankämpft.

Während Katniss versucht, die Erinnerungen ihres Freundes langsam zurückzuholen, macht sie sich mit einer Spezialeinheit auf den Weg ins Kapitol, um die Diktatur von Präsident Snow (Donald Sutherland) ein für allemal zu beenden. Doch beschleicht sie immer mehr das Gefühl, dass auf Snows tyrannische Herrschaft schon bald die nächste folgen könnte. Als Gesicht der Rebellion muss Katniss auf ihre Instinkte vertrauen und ihre Freund:innen und Verbündeten gegen den wahren Feind aufstellen.

Mockingjay Teil 2 ist der starke Abschluss einer grandiosen Sci-Fi-Reihe voller Star-Power

Auch wenn viele Panem-Fans der Zweiteilung des Mockingjay-Finales heute mit etwas Groll entgegenblicken, ist es Regisseur Francis Lawrence gelungen, die spannende Gratwanderung zwischen Emotionalität und bombastischer Action auch in diesem letzten Teil auf die Leinwand zu bringen und die Geschichte um Katniss und Peeta zu einem würdigen Gesamtpaket zu schnüren.

Katniss' verzweifelter Kampf, Peeta zurückzuholen, ist so herzzerreißend wie ihre Erkenntnis, dass der wahre Feind vielleicht in den eigenen Reihen lauert. Der finale Aufstand erstreckt sich voller großer und emotionaler Star-Performances von Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Philip Seymour Hoffman und Julianne Moore, wie voller bildgewaltiger Sequenzen mit actionreicher Spannung, die einem tragischen Ende entgegenfiebern. So gehört auch das Panem-Finale für jeden Sci-Fi-Fan zum absoluten Pflichtprogramm.

Die Tribute von Panem: Wann läuft Mockingjay Teil 2 im TV?

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 läuft am heutigen Montag, den 18. August 2025 um 20:15 Uhr bei Kabel Eins im TV. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung läuft noch in derselben Nacht um 0:55 Uhr auf dem selben Sender. Wenn ihr den Film im TV verpassen solltet, habt ihr die Möglichkeit, ihn bequem bei Netflix oder Joyn im Streaming-Abo zu schauen.

Darüber hinaus dürft ihr euch schon jetzt auf einen neuen Film aus der Hunger Games-Welt freuen. Schon 2023 wurde die Reihe mit einem Prequel fortgesetzt, die in die Vergangenheit von Präsident Snow abgetaucht ist und als The Ballad of Songbirds & Snakes die Geschichte der 10. Hungerspiele erzählte.

Ein weiterer Film aus der Panem-Vergangenheit wird nächstes Jahr folgen und sich diesmal mit Sunrise on the Reaping die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy vornehmen, der im Original von Woody Harrelson gespielt wurde. Der neue Film kommt am 19. November 2025 in die deutschen Kinos.