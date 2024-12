Heute im TV: Der Anfang vom Ende der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten

Das zweigeteilte Finale der größten Fantasy-Reihe läuft heute im Fernsehen und überzeugt mit bildgewaltiger Action und emotionaler Tiefe. Auch zum Serien-Reboot gibt es Neuigkeiten.

Die Romane und Verfilmungen der Harry Potter-Reihe begleiteten eine ganze Generation beim Aufwachsen. So wie das Publikum wurden auch die magischen Held:innen reifer, was die ernste und düstere Handlung des siebten Teils deutlich macht.

In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1, der heute im TV läuft, beginnt das große Finale der Fantasy-Reihe.

Harry Potter 7 im TV: Auf der Suche nach den Horkruxen

Voldemort hat die Kontrolle über das Zaubereiministerium erlangt und damit die magische Welt ins Chaos gestürzt. Harry und seine Verbündeten begeben sich auf die Suche nach den Horkruxen – jenen magischen Objekten, in denen Voldemort Teile seiner Seele versteckt hat. Dabei erfahren sie von der Existenz der Heiligtümer des Todes, die ihren Besitzer:innen enorme Macht verleihen. Die Zeit drängt, denn der Dunkle Lord hat ein Kopfgeld auf Harry ausgesetzt und die Gefahr lauert überall.

Bei Die Tribute von Panem gab selbst der Regisseur zu, dass es ein Riesenfehler war, den finalen Roman in zwei Filmen zu erzählen. Doch bei Harry Potter gelang diese Teilung. So blieb genügend Zeit, um der komplexen und emotionalen Geschichte gerecht zu werden. Auch visuell legt der siebte Teil noch einen drauf und zeigt mit der Geschichte der drei Brüder eine märchenhafte und stimmungsvolle Animation, die wir so noch nie in dem Franchise gesehen haben.

Neue Casting-Favoriten für die Harry Potter-Serie

Fans warten mittlerweile auf das Reboot durch die angekündigte Harry Potter-Serie. Für den neuen Cast wird es nicht leicht sein, in die großen Fußstapfen zu treten, ist die Filmreihe doch noch so präsent und stürmte bei Amazon erst vor kurzem die Top 10 der Streaming-Charts. Dafür bietet uns das Serienformat eine deutlich längere Laufzeit, wodurch weitere Figuren und Handlungsstränge aus den Romanen erzählt werden können.

Derzeit läuft die Planung der Serie auf Hochtouren und die Gerüchteküche brodelt. Es gibt sogar schon heiße Favoriten für die Rollen von Hagrid, Professor McGonagall, Dumbledore und Snape.

Wann läuft der erste Teil des Harry Potter-Finales im TV?

Der bildgewaltige Fantasy-Blockbuster läuft am heutigen Samstag, den 14. Dezember 2024 um 20:15 Uhr auf Sat. 1. Die Wiederholung gibt es am Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Wer den ersten Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes verpasst hat, kann ihn bei RTL+ oder Prime im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.