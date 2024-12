Besetzungen für Harry Potter-Serie gehen weiter: Das sind die Favoriten für Hagrid und McGonagall

Nach ersten Favoriten für die Rollen von Dumbledore und Snape in der Harry Potter-Serie sind nun auch mögliche Star-Namen für Hagrid und McGonagall bekannt geworden.

In den letzten Tagen überschlugen sich die Nachrichten um die Harry Potter-Serie, die sich Monate nach der ersten Ankündigung endlich in der heißen Vorproduktionsphase befindet. Nachdem bereits erste Namen für die Rollen von Albus Dumbledore und Severus Snape veröffentlicht wurden, gibt es jetzt erste Favorit:innen für weitere Gesichter aus dem Hogwarts-Lehrkörper.

Harry Potter-Serie: Das ist der Favorit für Rubeus Hagrid

Für die Rolle des Wildhüters von Hogwarts, Rubeus Hagrid, hat die Harry Potter-Serie laut Deadline Brett Goldstein im Visier. Der britische Schauspieler soll dabei in die Fußstapfen des 2022 verstorbenen Robbie Coltrane schlüpfen, der Hagrid in den acht Harry Potter-Filmen der Hauptreihe verkörperte.

Brett Goldstein ist vor allem für die Rolle des Roy Kent in der gefeierten Apple TV-Serie Ted Lasso bekannt, für welche er bereits zwei Mal mit dem Emmy als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus war Goldstein etwa in Marvel-Kracher Thor 4: Love and Thunder als Hercules zu sehen, sowie in den Serien Doctor Who und Shrinking.

Das ist die Favoritin für Minerva McGonagall in der Harry Potter-Serie

Für Professor Minerva McGonagall sind laut Deadline zwei Namen von Bedeutung. Demnach gilt Sharon Horgan, die als Co-Schöpferin und Hauptdarstellerin der Serie Bad Sisters bekannt ist, als erste Favoritin für die Nachfolge der kürzlich verstorbenen Dame Maggie Smith.

Zuvor wurde auch Rachel Weisz, die unter anderem aus Filmen wie Die Mumie und The Favourite bekannt ist, mit der Rolle in Verbindung gebracht. Ob die Schauspielerin tatsächlich für die Rolle im Visier von HBO und Warner Bros. ist, wurde bisher nicht bestätigt. Wahrscheinlicher ist es, dass Sharon Horgan hier als tatsächliche Favoritin gilt.

Aus dem Deadline-Bericht geht ebenfalls hervor, dass Mark Rylance nicht mehr der einzige Favorit für die Rolle des Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie sei. Demnach soll auch Mark Strong, der aktuell etwa in der Serie Dune: Prophecy zu sehen ist, für die Rolle im Rennen sein. Erst letzte Woche wurde zudem berichtet, dass Paapa Essiedu als Favorit für die Rolle des Severus Snape gilt.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Vor wenigen Tagen wurde offiziell bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten der Serie im Sommer 2025 in den Warner Bros. Studios Leavesden in London beginnen sollen. Bislang wurde mit einem Start der Serie im Jahr 2026 auf HBO gerechnet. HBO-Chef Casey Bloys verriet jedoch kürzlich, dass ein Start frühstens Ende 2026, wahrscheinlich 2027 geplant sei.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?