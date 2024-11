Heute im TV: Der beste Film aller Zeiten laut über 1600 Kritiker:innen, den viel zu wenige kennen

Unser heutiger TV-Tipp erfordert Geduld, aber belohnt euch mit einem hypnotischen Erlebnis und einem erschütternden Finale. Nicht umsonst wurde das Drama zum besten Film aller Zeiten gewählt.

Nein, diesmal ist nicht Citizen Kane der beste Film aller Zeiten, sondern das belgische Drama Jeanne Dielman von Chantal Akerman. Damit hat es erstmals das Werk einer Regisseurin in die legendäre Top 10 von Sight and Sound geschafft – und das sogar auf Platz 1.

Das feministische Meisterwerk aus dem Jahre 1975 ist keine leichte Kost, aber wer sich darauf einlässt, wird in den Sog der Protagonist gezogen. Heute läuft Jeanne Dielman im TV.

Jeanne Dielman im TV: Ein träger Alltag zwischen Mutter sein und Prostitution

Drei Tage lang begleiten wir Jeanne Dielman (Delphine Seyrig) in ihrem geordneten und ereignislosen Leben. Die Witwe kümmert sich um ihren Sohn Sylvain (Jan Decorte) und führt die Hausarbeiten in weiten Teilen allein aus. Gesellschaft hat sie bei ihrem Brotverdienst als Prostituierte, doch auch hier kommen und gehen die Freier ohne Spuren zu hinterlassen.

Jeannes Welt ist trist und die Routinen so festgefahren, dass selbst kleinste Abweichungen ihr Leben ins Wanken bringen. Die Frustration der unerfüllten Träume bricht schon bald durch und damit gerät Jeannes Leben für immer aus den Fugen.

Das detailreiche Porträt fordert Geduld – wer sie aufbringen kann, wird mit einem hypnotischen Filmerlebnis belohnt, das eine unangenehme Faszination auslöst. Die simplen Details zeichnen auf schmerzhafte Weise den Alltag einer alleinerziehenden Mutter und belohnen die Zuschauenden mit einem zutiefst erschütternden Finale, das sich einbrennen wird.

Trotz großer Namen: Jeanne Dielman ist bester Film aller Zeiten

Alle zehn Jahre findet bei der britischen Filmzeitschrift Sight and Sound die Wahl zum besten Film aller Zeiten statt. 2022 war es dann wieder so weit und über 1.600 Personen aus der Filmbranche stellten die Top-250 der besten Filme auf. Der 1. Platz dürfte viele überrascht haben, denn anders als die meisten Top-10-Filme, haben wohl die wenigsten von Jeanne Dielman gehört.

Zu den zehn besten Filmen gehören bekannte Namen wie Vertigo, Citizen Kane, 2001: Odyssee im Weltraum und Mulholland Drive. Der Sieg ist überraschend, denn erstmals schaffte es das 200-minütige Porträt 2012 überhaupt, in der 250 Titel umfassenden Wertung berücksichtigt zu werden – damals auf Platz 35. In der Kritik auf Sight and Sound heißt es:

In einem Film, der die Unterdrückung von Frauen auf quälende Weise darstellt, verwandelt Akerman das Kino, das selbst so oft ein Instrument der Unterdrückung von Frauen ist, in eine befreiende Kraft.

Jeanne Dielman mit dem MUBI-Abo bei Amazon Prime streamen

Wann läuft das intime Porträt Jeanne Dielman im TV?

Arte zeigt das Drama am heutigen Mittwoch, den 27. November 2024 um 23:40 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Jeanne Dielman bis zum Februar 2025 in der arte-Mediathek finden, oder mit dem MUBI-Abo bei Amazon Prime ansehen.

