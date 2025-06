Heute im TV: Der beste Zombiefilm des 21. Jahrhunderts

Strenggenommen kommen im heutigen TV-Tipp keine Zombies vor, dennoch ebnete das Horror-Meisterwerk den Weg für viele Untote, die später in teuren Blockbustern die Leinwand stürmen sollten.

Wer Zombie-Filme liebt, wird um 28 Days Later nicht herumkommen. Wem das Horror-Meisterwerk von 2002 bisher entgangen ist, sollte heute Abend unbedingt einschalten, wenn RTL Zwei den Film im Fernsehen zeigt. Aber auch Wiederholungstäter:innen finden einen gut gealterten Horrorfilm vor, der mit Grusel, Figuren und Handlung überzeugt.

Das Timing könnte nicht besser sein, immerhin startete am 19. Juni 2025 die Fortsetzung 28 Years Later in den Kinos. Mit dabei ist das originale Regie-Drehbuch-Duo, bestehend aus Danny Boyle und Alex Garland.

28 Days Later im TV: Cillian Murphy auf der Flucht vor Zombies

In Großbritannien breitet sich mit rasender Geschwindigkeit ein gefährliches Virus aus, das die Menschen in völlige Wut verfallen lässt. Nach 28 Tagen erwacht der junge Jim (Cillian Murphy) in einem verlassenen Krankenhaus und muss feststellen, dass auch die restlichen Straßen von London menschenleer sind.

Auf der Suche nach Antworten trifft er auf weitere Überlebende. Gemeinsam wollen sie sich bis nach Manchester durchschlagen, wo das Gebiet von einer Armee-Einheit kontrolliert werden soll. Auf ihrer gefährlichen Reise lauern Menschen, die durch den Rage-Virus zu mörderische Bestien geworden sind, aber auch den Überlebenden ist nicht immer über den Weg zu trauen.

28 Days Later revolutionierte das Zombie-Kino

Gerade einmal geschätzte 8 Millionen US-Dollar hatte Regisseur Boyle zur Verfügung. 28 Days Later wurde nicht nur zum Überraschungshit, der das zehnfache seines Budgets einspielte, sondern veränderte das Zombie-Genre nachhaltig. Statt schwerer Filmkameras, gab es kompakte Digitalkameras, die für den realistischen, grobkörnigen Look eines Home-Videos sorgten.

Zusammen mit Drehbuchautor Garland wurde vor allem der Zombie-Mythos weiterentwickelt und gab den Infizierten erstmals Geschwindigkeit. Statt schlurfender Halbtoter sehen wir in 28 Days Later Menschen, die von einem Wut-Virus befallen sind und im vollen Tempo ihren Opfern hinterherjagen, wodurch sie zu einer noch größeren Bedrohung werden.

Heraus sticht auch die figurenorientierte Erzählweise mit einigen Twists, mit der 28 Days Later das verpönte Zombie-Genre Mainstream-tauglich machte und zeigte, dass es viel mehr als nur Jumpscares zu bieten hat. Damit ist 28 Days Later ein Vorreiter, der vielen erfolgreichen Filmen und Serien den Weg ebnete, wie auch ScreenRant anmerkte :

Zombiefilme des 21. Jahrhunderts wie Dawn of the Dead und World War Z wären möglicherweise nie gedreht worden, wenn 28 Days Later nicht bewiesen hätte, dass es möglich ist, im Zombie-Genre eine komplexe und schreckliche Geschichte zu erzählen.

Und noch ein kleiner Fun-Fakt am Rande: James McAvoy wollte damals ebenfalls in 28 Days Later mitspielen und wurde als möglicher Zombie zum Vorsprechen eingeladen. Trotz Rückwärtssalto bekam er den Part allerdings nicht, wie der Schauspieler 2013 in einem GQ-Interview erzählte .

Wann läuft das Zombie-Meisterwerk 28 Days Later im TV?

RTL Zwei zeigt 28 Days Later am heutigen Freitag, den 20. Juni 2025 um 22:35 Uhr. Eine Wiederholung läuft in der Nacht auf den 22. Juni um 1:00 Uhr. Alternativ ist der Film auch im Stream verfügbar, unter anderem bei RTL+. Bei Amazon Prime Video findet ihr den Schocker mit Kauf- oder Leihoptionen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.