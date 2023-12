Heute im TV: Der definitiv beste Weihnachtsfilm laut 39.000 deutschen Fans

Wenn ihr eine geballte Ladung Weihnachtsstimmung und Action haben wollt, solltet ihr heute den Fernseher einschalten. Deutsche Fans gaben diesem Film die Bestwertung – und das mit Abstand.

Weihnachten ist das Fest der Liebe und Besinnlichkeit. Aber gerade weil es in Stirb langsam alles andere als ruhig zugeht, vergeht wohl kaum ein Fest ohne Bruce Willis' blutende Füße, „Yippie-ya-yeah, Schweinebacke“ und die Ode an die Freude. Heute am 23. Dezember 2023 läuft Stirb langsam im TV.



Wir zeigen euch das Ranking der besten Weihnachtsfilme, in dem sich der Actioner an die Spitze setzte.

Weihnachtsfilm, oder nicht? Darum geht es in Stirb langsam

Der knallharte New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) fliegt an Heiligabend nach Los Angeles, um seine Frau Holly (Bonnie Bedelia) zurückzugewinnen. Holly arbeitet im Nakatomi Plaza, einem riesigen Gebäude in der Innenstadt, wo eine Weihnachtsfeier stattfindet. Die wird unterbrochen von einem Überfall: Eine Terroristen-Gruppierung unter der Leitung von Hans Gruber (Alan Rickman) nimmt die Angestellten als Geiseln und stellt hohe Forderungen. Aber Gruber hat McClane nicht auf der Rechnung ...

20th Century Studios 20th Century Studios

Von vielen Film-Fans wird der Weihnachtsfilm-Status von Stirb langsam angezweifelt. Dabei spielt der Kracher an Weihnachten, es gibt Weihnachtslieder und einer der Terroristen trägt sogar ein Weihnachtsmannkostüm. Das sollte eigentlich genügen. Vielleicht ist Stirb langsam einfach ein zu guter Action-Film, um gleichzeitig als Weihnachtsfilm gefeiert zu werden.

Bruce Willis an der Spitze: Das sind die besten Weihnachtsfilme

Stirb langsam führt die Liste der besten Weihnachtsfilme bei Moviepilot sogar ziemlich klar an:

Die Wertung für Stirb langsam ergibt sich aus 39.475 Nutzerstimmen. Falls ihr Kevin - Allein zu Haus vermisst: Der kommt auf eine Wertung von 6,6.



Stream oder TV: Wann und wo läuft Stirb langsam?

Sat.1 zeigt Stirb langsam am 23. Dezember um 20:15 Uhr (direkt im Anschluss folgt die Fortsetzung Stirb langsam 2). Die Wiederholung folgt am 26. Dezember um 22:50 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, steht er euch bei Disney+ im Abo zur Verfügung.