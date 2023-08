Heute im TV: Der dritte Teil einer der beliebtesten Fantasy-Reihen, der fast 700 Millionen einspielte und mehrere Rekorde brach

Nach den ersten beiden Teilen strahlt ProSieben diese Woche auch den dritten Film der Twilight-Saga aus. Der wurde wieder zum Box-Office-Hit und brach Rekorde.

Von Woche zu Woche könnt ihr gerade die komplette Twilight-Saga im TV schauen. ProSieben strahlt jeden Mittwoch einen Teil der Fantasy-Reihe aus, die zum weltweiten Phänomen wurde. Nach den ersten beiden Filmen läuft diese Woche Eclipse - Biss zum Abendrot, der die Franchise-Erfolgssträhne deutlich fortsetzte.

Worum geht es in Eclipse?

Nach der Trennung von Bella (Kristen Stewart) und Edward (Robert Pattinson) dreht sich auch der dritte Twilight-Film wieder um das komplizierte Liebesdreieck zwischen den beiden sowie Bella und Jacob (Taylor Lautner).

Neben dieser privaten Zwickmühle kommt es in Eclipse auch noch zu einer Mordserie, hinter der eine neue Art von Vampiren steckt. Edward muss einsehen, dass er im Kampf gegen diese überlegene Spezies alleine nicht ankommt. Womöglich hilft ihm nur Unterstützung durch die verfeindeten Werwölfe ...

Teil 3 der Twilight-Saga war wieder ein finanzieller Mega-Hit

Nachdem der zweite Twilight-Film schon über 700 Millionen Dollar im Vergleich zum 400-Millionen-Box-Office des ersten Teils eingespielt hatte, konnte Teil 3 erneut knapp an diesen Erfolg anknüpfen. Auch Eclipse war ein Kino-Hit und spielte mit einem Budget von 50 Millionen Dollar laut Box Office Mojo weltweit gut 698 Millionen Dollar ein.

Der dritte Teil der Fantasy-Saga brach außerdem mehrere Rekorde. In den USA und Kanada galt er nach der Veröffentlichung 2010 zum Beispiel als erfolgreichste Fantasy-Romanze sowie Vampir- und Werwolf-Film aller Zeiten. Damals stellte der Film, ebenfalls in den USA und Kanada, auch den Rekord als erfolgreichster Film in Mitternachtsvorstellungen auf.

Der dritte Teil der Twilight-Reihe läuft am 23. August 2023 um 23:25 Uhr auf ProSieben. In der Streaming-Flatrate gibt es den Fantasy-Blockbuster zurzeit nicht.

