Heute im TV: Der Film, der Bruce Willis‘ größte Action-Reihe beendet hat

Bruce Willis' größte Action-Reihe hat Millionen von Fans. Für ihren letzten Teil sieht das allerdings ganz anders aus. Er läuft heute im TV.

Bruce Willis gilt seit über 30 Jahren als Action-Ikone. Zwar gehört in seine Filmographie etwa auch einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, doch den größten Ruhm erntete er ohne Zweifel mit der Stirb Langsam-Reihe. Dass deren goldene Tage gezählt sind, ist vor allem ihrem für viele Fans enttäuschenden 5. Teil zu verdanken. Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf Kabel 1.

Im TV verpasst und neugierig? Stirb Langsam 5 auf Disney+ streamen*

Stirb Langsam 5 ist eine von Bruce Willis größten Action-Enttäuschungen

Dabei bietet die Story des Filmes eigentlich einige interessante Ansätze: Bruce Willis' hartgesottener New Yorker Cop John McClane reist nach Russland, um seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis zu holen und die Beziehung zu ihm zu kitten. Dabei geraten beide in ein fulminantes Intrigenspiel zwischen russischen Politikern und der CIA.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Stirb Langsam - Ein guter Tag zum Sterben an

Stirb langsam 5 - Ein guter Tag zum Sterben - Trailer (Deutsch) HD

Doch das Endergebnis gilt vielen Fans als der schlechteste Teil der Reihe und eine der größten Enttäuschungen in Bruce Willis' Karriere. Zwar läutete bereits der Action-Vorgänger das Ende des Franchises ein, doch Ein guter Tag zum Sterben meißelt diesen Eindruck endgültig in Stein.

Das lag für viele Zuschauer:innen und Kritiker:innen (via Cinemablend ) nicht zuletzt an Willis' völlig unglaubwürdig inszenierter Hauptfigur, die hier zunehmend wie ein unzerstörbarer Superheld und nicht mehr wie das Nervenbündel der ersten drei Filme wirkt. Einen solchen Verlust an Charme machen austauschbar wirkende CGI-Action-Szenen und das ungenutzte Potenzial von Jai Courtneys Figur nur schlimmer.

Die enttäuschte Reaktion auf den Film wird dazu beigetragen haben, dass Pläne zur Fortsetzung der Action-Reihe mit Bruce Willis seit längerem auf Eis liegen. Wenn McClane je in Stirb langsam 6 zurückkehrt, dann bitte mit Herz und Fehlern. Das hat ihn bereits im Erstling zu einer Ikone gemacht. Und unverwüstliche Superhelden gibt es auf der Leinwand schon mehr als genug.

Podcast für Action-Fans: Ist Dwayne Johnson Nervensäge oder Sympathieträger?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Stirb Langsam 5?