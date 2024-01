Heute im TV: Der immer noch geniale Auftakt der erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten, die inzwischen 29 Milliarden schwer ist

Unser TV-Tipp legte nicht nur den Grundstein für das erfolgreichste Franchise, sondern auch für Hauptdarsteller Robert Downey Jr., der seine Karriere erneuerte.

2008 läutete eine neue Ära für Comic-Adaptionen ein, als der Marvel-Superheld Iron Man auf die große Leinwand geholt wurde. Jon Favreau inszenierte den Film mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Daraus entwickelte sich die erfolgreichste Filmreihe, die heute nicht mehr aus den Kinos wegzudenken ist. Heute läuft Iron Man im TV.

Darum geht es in dem Superheldenfilm Iron Man

Anders als bei anderen Superheldenfilmen fokussiert sich Iron Man nicht auf die übernatürlichen Fähigkeiten, sondern auf die Entstehungsgeschichte von Tony Stark zum Helden.

Multimillionär und Frauenschwarm Tony Stark arbeitet in der Rüstungsbranche und führt ein sorgenloses Leben, bis er bei einem Waffen-Testlauf entführt wird. Um zu entkommen, baut der Erfinder eine hoch technisierte eiserne Rüstung, die ihn übermenschliche Kräfte verleiht. Nach seiner erfolgreichen Flucht will er sich voll auf seine neue Erfindung fokussieren, doch sein zwielichtiger Geschäftspartner Obadiah Stane (Jeff Bridges) will sich den Anzug und die Geschäfte unter den Nagel reißen.

MCU: Das erfolgreichste Franchise aller Zeiten

Concorde Filmverleih Robert Downey Jr. als Iron Man

Inzwischen hat das Marvel Cinematic Universe 34 Filme veröffentlicht und weitere sind in Planung. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 29 Milliarden ist es das erfolgreichste und das am schnellsten wachsende Franchise. Aber nicht nur für das MCU legte Iron Man den Grundstein einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, auch Hauptdarsteller Robert Downey Jr. gelang endlich den ganz großen Durchbruch.



Zwar hatte der Schauspieler schon zuvor in unzähligen Filmen mitgespielt, doch seine Karriere war seit Mitte der 90er von Drogensucht stark beeinträchtigt gewesen. Nachdem er wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen sogar 16 Monate hinter Gitter musste, wollte ihn kaum noch ein Studio beschäftigen. Nach einem erfolgreichen Entzug 2003 lief seine Karriere mit Zodiac und Gothika langsam wieder an. Es war jedoch Iron Man, der den rehabilitierten Star in die Top-Riege Hollywoods katapultierte.

Wann läuft Iron Man im TV?

Am heutigen Montag (22. Januar) läuft der Action-Film auf kabel eins um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung zeigt der Sender am Mittwoch, dem 24. Januar, um 22:55 Uhr. Den Superheldenfilm könnt ihr außerdem bei Disney+ streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.