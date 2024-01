Neuer Leak zum größten Marvel-Spektakel des Jahres: Deadpool 3-Fotos enthüllen großen Ryan Reynolds-Twist

Deadpool 3 schickt Ryan Reynolds und Hugh Jackman durch das Multiversum. Ein neuer Leak enthüllt nun die völlig veränderte Version eines Marvel-Superhelden.

Kaum ein Marvel-Film der jüngsten Zeit hat mit so vielen Leaks zu kämpfen wie Deadpool 3, der Ryan Reynolds und Hugh Jackman erstmals als Deadpool und Wolverine in einem MCU-Film zeigt. Im Rahmen der noch laufenden Dreharbeiten erscheinen immer wieder Set-Fotos, die Cameos oder überraschende Marvel-Verbindungen vor dem Start enthüllen.

Deadpool 3 könnte mit seinem brutalen Mutanten-Duo nicht nur das MCU auf den Kopf stellen, sondern verspricht als Multiversums-Abenteuer auch jede Menge abgefahrener Überraschungen. Eine davon wurde jetzt von weiteren Set-Bildern enthüllt, die ihren Weg ins Netz gefunden haben. Zu sehen ist ein gewaltiger Twist für Ryan Reynolds Marvel-Antihelden.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Deadpool 3:

Neuer Marvel-Leak: In Deadpool 3 trifft Ryan Reynolds' Antiheld auf sich selbst

Das Marvel-Multiversum zeigte uns schon in Doctor Strange 2, Loki und Spider-Man: No Way Home alternative Versionen bekannter Marvel-Superhelden aus unterschiedlichen Realitäten. Ein neues Set-Foto von den Dreharbeiten zu Deadpool 3 enthüllt nun, dass wir mindestens eine sogenannte Variante von Wade Wilson zu sehen bekommen.

Die neuen Bilder zeigen eine Szene aus Deadpool 3, in der Wolverine und Wade Wilson – in Begleitung vom zukünftigen Fan-Liebling Dogpool – auf eine alternative Version des sprücheklopfenden Söldners treffen, der ebenfalls von Ryan Reynolds verkörpert wird. Dieser Wade hat jedoch kein entstelltes Gesicht und zeichnet stattdessen sich durch eine lange Haarpracht und ein glänzenderes Superhelden-Kostüm aus.

Wir können davon ausgehen, dass es nicht bei einer einzigen alternativen Deadpool-Variante bleibt. Gerüchten (via The Direct) zufolge könnte auch eine jüngere Version namens Kidpool im Multiversums-Spektakel zu sehen sein, die von Percy Jackson-Star Walker Scobell gespielt werden soll. Dieser stand bereits im Netflix-Film The Adam Project mit Ryan Reynolds gemeinsam vor der Kamera.

Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Obwohl die Dreharbeiten noch laufen, soll die Marvel-Fortsetzung mit Deadpool und Wolverine schon am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos starten. Deadpool 3 ist der einzige MCU-Blockuster, der in diesem Jahr auf der großen Leinwand zu sehen ist.

Gerüchten zufolge könnte der erste Trailer zu Deadpool 3 könnte bereits am 14. Februar im Rahmen der Super Bowls erscheinen.

