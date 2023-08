Kommt Iron Man 4? Alles über die Zukunft des MCU-Helden und ob Tom Cruise wirklich Robert Downey Jr. ersetzt

Nach Iron Man 1 bis 3 gibt es Gerüchte über eine Rückkehr von Robert Downey Jr. ins MCU. Kommt Iron Man 4 oder wird der Star sogar ersetzt?

2008 begründete Robert Downey Jr. mit Iron Man das Marvel Cinematic Universe. Jahrelang war der Star das Gesicht des MCU, bis er in Avengers 4: Endgame (2019) seinen Abschied nahm. Seitdem halten sich hartnäckig Gerüchte, die sich wahlweise um eine Rückkehr, Iron Man 4 oder gar eine Neubesetzung des Marvel-Helden durch Action-Star Tom Cruise drehen. Aber was ist dran? Dieser Artikel klärt einige wichtige Fragen.

1. Kommt Iron Man 4?

Der letzte Solo-Film Iron Man 3 liegt bereits 10 Jahre zurück und war überaus erfolgreich. Ein Jahr später versprach Downey Jr. einen vierten Teil bei Ellen , der aber nie kam. Nach 2013 war Tony Stark nur noch in Gruppenabenteuern oder den Solo-Filmen anderer zu sehen (zum Beispiel Spider-Man: Homecoming).

Disney Iron Man

Nach gegenwärtigem Stand ist Iron Man 4 bei Marvel Studios nicht in Entwicklung. Die Superheldenschmiede kündigt ihre kommenden Filme stets Jahre im Voraus an, und weder Macher wie Kevin Feige oder Jon Favreau noch das Studio haben eine Fortsetzung öffentlich bestätigt.

2. Kehrt Robert Downey Jr. zurück ins MCU?

Wenn schon nicht Iron Man 4, dann vielleicht ein anderer Film? Tony Stark ist im MCU tot. Gemäß der Tradition von Comics kann so etwas rückgängig gemacht werden, besonders wenn es Zugriff auf ein Multiversum mit unterschiedlichen Versionen einer Person gibt.

Im Juli kam die Meldung auf, Robert Downey Jr. sei zusammen mit ein paar Edel-Sportwagen am Set von Captain America 4: Brave New World gesehen worden (via One Take News ). Außerdem wurde am Set ein Easter Egg aus den Iron Man-Filmen gesichtet, das eine RDJ-Rückkehr bestätigen könnte, wie FandomWire meldete.

Es ist nicht auszuschließen, dass es in Captain America 4 einen Flashback mit Tony Stark gibt. Jüngste Aussagen von Robert Downey Jr. schreien aber nicht gerade nach Marvel-Nostalgie. In einem Interview mit der New York Times beschrieb der Star aus Oppenheimer sogar, dass er nach den 11 Jahren MCU an seinem eigenen Talent zweifelte.

3. Wird Tom Cruise der neue Tony Stark?

Eines der verrücktesten Gerüchte verfolgt uns schon seit Jahren: Tom Cruise solle einen neuen Iron Man spielen. Der Star aus Top Gun und Mission: Impossible wäre ein imposanter Ersatz für den ausgestiegenen Downey Jr. Vor Doctor Strange in the Multiverse of Madness kamen die Gerüchte auf, Cruise würde in der Illuminati-Sequenz (mit Charles Xavier und Reed Richards) als Superior Iron Man auftreten. Drehbuchautor Michael Waldron verriet später, dass (seines Wissens nach) Marvel nicht an Cruise herangetreten sei und auch keine Szenen mit ihm gedreht wurden (via The Playlist ).

Die Gerüchteküche brodelte aber weiter und wandte sich Avengers 5: The Kang Dynasty zu. Laut eines einschlägigen Leakers soll Marvel Studios weiter an einem Engagement von Tom Cruise interessiert sein.

Mehr als ein Gerücht ist das aber nicht. Es fehlt derzeit an handfesten Hinweisen, dass Tom Cruise als Superior Iron Man in Avengers 5 oder einem anderen MCU-Film auftreten wird. Die Antwort lautet erstmal: Nein!

4. Wie sieht die Zukunft von Iron Man aus?

Derzeit gibt es keine Zukunft für Robert Downey Jrs. Iron Man im MCU. Das Superhelden-Universum beschäftigt sich stattdessen damit, seine Erb:innen zu etablieren. Das wäre zum einen der altbekannte War Machine (Don Cheadle). Zum anderen wurde vergangenes Jahr in Black Panther: Wakanda Forever die neue Heldin Ironheart (Dominique Thorne) vorgestellt, die nächstes Jahr ihre eigene Serie bei Disney+ erhält.

Außerdem könnte Marvel Studios noch Morgan Stark zurückholen, Tonys und Peppers kleine Tochter aus Endgame.

Macht euch also lieber keine Hoffnungen auf Iron Man 4 oder eine dauerhafte Rückkehr von Robert Downey Jr. ins MCU. Nach dem durchschlagenden Erfolg von Oppenheimer dürfte der Star erstmal keinen dringenden Grund haben, sich zurück in die Marvel-Maschinerie zu begeben.

Der nächste MCU-Film ist die Fortsetzung von Captain Marvel. The Marvels startet am 8. November 2023 in den deutschen Kinos.