Heute im TV: Der perfekte erste Teil einer gewaltigen Sci-Fi-Reihe, die über 6 (!) Milliarden Dollar eingespielt hat

Kaum eine Sci-Fi-Reihe liefert so beständig ab wie diese – und das seit mittlerweile 30 Jahren. Heute könnt ihr im TV den glorreichen Startpunkt der Erfolgsgeschichte sehen.

Im Jahr 1993 schrieb Steven Spielberg Blockbuster-Geschichte: Er brachte das Sci-Fi-Abenteuer Jurassic Park in die Kinos. Die Dino-Action gehört nicht nur zu den besten Filmen aller Zeiten, sie startete auch eine ungemein erfolgreiche Reihe. Heute könnt ihr den ersten Teil im TV sehen.

Einer der besten Sci-Fi-Film überhaupt: Darum geht es in Jurassic Park

Eine Gruppe von Wissenschaftler:innen (Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern) soll einen Freizeitpark mit Dinosauriern inspizieren. Als ein unzufriedener Entwickler die Sicherheitsvorkehrungen abschaltet, gerät alles außer Kontrolle.

Mit den Spezial-Effekten setzte Spielberg neue Maßstäbe. Auch Jahrzehnte später wirkt der Film frisch. Zudem erschuf er Figuren für die Ewigkeit und brachte in dem Blockbuster kapitalismuskritische Kommentare unter.

So viel spielte die Jurassic-Reihe seit Teil 1 ein

Nachdem Jurassic Park 1993 in den Kinos erschienen war, entwickelte er sich zum erfolgreichsten Film seiner Zeit. Ein gewaltiges Franchise war geboren, das in den kommenden dreißig Jahren insgesamt fünf Fortsetzungen nach sich zog. Das sind ihre Einspielergebnisse laut The Numbers :

Jurassic Park: 1,06 Milliarden US-Dollar

Vergessene Welt: 618 Millionen US-Dollar

Jurassic Park 3: 365 Millionen US-Dollar

Jurassic World: 1,67 Milliarden US-Dollar

Jurassic World 2: 1,3 Milliarden US-Dollar

Jurassic World 3: 1 Milliarde US-Dollar

Insgesamt kommt die Reihe auf ein Ergebnis von knapp über 6 Milliarden US-Dollar. Im Schnitt spielte also ein Jurassic-Film 1 Milliarde ein. Nur in der mittleren Phase der Reihe schwächelten die Dinos.

Wann und wo läuft Jurassic Park im TV?

RTLNitro zeigt Jurassic Park 1 am Dienstag um 20.15 Uhr. Es gibt keine Wiederholung, aber schon am Tag darauf könnt ihr an selber Stelle die Fortsetzung Vergessene Welt - Jurassic Park sehen. Oder ihr streamt die Filme direkt bei Netflix.

