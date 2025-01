Heute im TV: Der ultimative Abenteuerfilm, der uns einen der faszinierendsten Orte der Erde zeigt

Ein waschechter Abenteuer- und Sci-Fi-Klassiker ist heute im deutschen Fernsehen zu erwischen. Die Vorlage ist 161 Jahre alt und basiert auf dem Werk eines literarischen Meisters.

Im Jahr 1864 wurde der Sci-Fi-Abenteuerroman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde vom französischen Schriftsteller Jules Verne veröffentlicht. Die erste Filmadaption ließ bis 1959 auf sich warten und geht auf das Konto von Regisseur Henry Levin. Seine Version, die einen brandneuen Hauptcharakter beinhaltet, ist heute im Fernsehen zu sehen.



Seitdem wurde der Stoff zahlreiche Male neu verfilmt. Zuletzt unter anderem 2008 als Die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Brendan Fraser in der Hauptrolle.

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde im TV: Der ultimative Sci-Fi-Abenteuerfilm

Der Geologe Professor Lindenbrook (James Mason) von der University of Edinburgh gerät in den Besitz eines vulkanischen Steins, der eine geheime Nachricht beinhaltet. Sie stammt von einem Wissenschaftler, der vor 100 Jahren den Eingang zum Inneren der Erde fand, das er daraufhin erforschte. Lindenbrook macht sich mit dem Studenten Alec (Pat Boone), der Witwe Carla Göteborg (Arlene Dahl) und dem Isländer Hans Bjelke (Peter Ronson) daran, den Eingang am isländischen Vulkan Snæfellsjökull ausfindig zu machen und eine neue Expedition zu starten. Was sie dabei erwartet, sprengt die Vorstellungskraft.

Die weibliche Hauptfigur der Carla wurde eigens für den Film erfunden und bescherte Schauspielerin Arlene Dahl einen ihrer größten Erfolge, auch wenn sie während einer Szene in Ohnmacht fiel. Ihre beste Freundin am Set soll Gertrude II gewesen sein – eine der Enten, die das Haustier von Hans spielten. Der gefiederte Co-Star wurde für seine Arbeit sogar mit dem Patsy Award der amerikanischen Tierschutzorganisation American Humane Society ausgezeichnet.

Die pseudowissenschaftliche Theorie von der hohlen Erde ist übrigens noch älter als der Roman von Jules Verne. Zuletzt wurde das Konzept im amerikanischen Godzilla/Kong-Franchise aufgegriffen.

Wann und wo ist Die Reise zum Mittelpunkt der Erde zu sehen?

Der MDR zeigt den Sci-Fi-Abenteuerfilm am Samstag, den 4. Januar 2025 um 20:15 Uhr und als Wiederholung am Sonntag um 10:05 Uhr. Streamen kann man Die Reise zum Mittelpunkt der Erde aber auch jederzeit bei Disney+.