Heute im TV: Der unterschätzte letzte Teil der besten Sci-Fi-Horror-Reihe, die unbedingt eine Fortsetzung braucht

Die wohl beste Sci-Fi-Horror-Reihe der Kinogeschichte steht seit sechs Jahren still. Wie konnte das passieren? Heute läuft der tolle letzte Alien-Teil im TV.

Die Alien-Reihe steht synonym für visionären Sci-Fi-Horror. 1979 erschien mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt der erste Teil. Seitdem werden regelmäßig Sequels veröffentlicht, die das Thema des Franchise mehr oder weniger originell weiterentwickeln. Im letzten Jahrzehnt kamen Prometheus und Covenant in die Kinos und stellen die Spitze dieser Entwicklung dar. Heute läuft mit Alien: Covenant der vorläufige Schlusspunkt des Alien-Franchise im TV:

Erfahrt in diesem Artikel, warum bis heute kein weiterer Alien-Teil erschienen ist und wie die Alien-Zukunft aussieht. Denn komplett tatenlos ist das Universum nicht.

Worum geht es in Alien: Covenant?

Alien: Covenant setzt Prometheus - Dunkle Zeichen aus dem Jahr 2012 direkt fort. Das Kolonie-Raumschiff Covenant ist auf dem Weg zu einem Planeten am äußersten Ende der Galaxie. An Bord sind unter anderem Daniels (Katherine Waterston) und der Android Walter (Michael Fassbender). In der Welt, auf der sie landen, glauben sie, ein unerforschtes Paradies gefunden zu haben. Doch eine düstere Überraschung erwartet sie an diesem scheinbar friedlichen Ort.

Alien Covenant - Trailer 2 (Deutsch) HD

Warum kam bis heute keine Fortsetzung zu Alien: Covenant?

Die Alien-Filme hatten bis Prometheus große philosophischen Themen eher gestreift. In Prometheus ging es um tiefe Existenzfragen im Tech-Zeitalter und nebenbei um den Ursprung des Menschen. Der Android David erhielt mehr Aufmerksamkeit als die außerirdischen Wesen.

Diese Tendenz führt Covenant fort, allerdings nur zum Teil. Der Film ist im Grunde gespalten: Auf der einen Seite bedient er die klassischen Alien-Schauwerte mit hartem Horror auf einem fremden Planeten. Auf der anderen Seite darf Michael Fassbender als Android komplett freidrehen und die ganz harten schöpfungsphilosophischen Theorien auspacken. Diese Mischung stieß beim Publikum allerdings auf Widerstand.

Seit sechs Jahren steht die Alien-Reihe nun still. Denn Covenant war an den Kinokassen nur ein mittelmäßiger Erfolg. Eine Fortsetzung schreckte ab und ging beim Verkauf des Alien-Studios Fox an Disney unter. Auch die späteren Alien-Versuche mit Neill Blomkamp (District 9) als Regisseur scheiterten. Allzu bald werden wohl keine Alien-Filme ins Kino kommen. Aber ...

Es kommt eine Alien-Serie: Was bekannt ist

Das einzige Licht am Ende des Tunnels für Fans der Reihe ist die Alien-Serie von Fargo-Showrunner Noah Hawley, die sich seit über zwei Jahren in Entwicklung befindet und voraussichtlich 2024 erscheint. Der große Unterschied zu den Filmen: Die Serie wird größtenteils auf der Erde spielen.