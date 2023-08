Heute im TV: Der zweite Teil einer der beliebtesten Fantasy-Reihen, der für gleich 4 Anti-Oscars nominiert war

Im Free-TV läuft am Mittwochabend der zweite Teil der Twilight-Saga. Gerade dieser Film der Fantasy-Reihe wurde für gleich vier Goldene Himbeeren nominiert.

Mit dem ersten Twilight-Film ist ein Riesen-Hype um die Verfilmungen der Bücher von Stephenie Meyer entbrannt. Auch die Fortsetzung New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde, die am Mittwoch im TV läuft, war ein finanzieller Hit. Bei der Kritik kam das Sequel jedoch weniger gut an und bei der Verleihung der Anti-Oscars war der zweite Twilight-Film sogar in mehreren Kategorien nominiert.

Twilight-Sequel war für vier Goldene Himbeeren im Rennen

In der Handlung des Twilight-Nachfolgers trennt sich Edward (Robert Pattinson) von Bella (Kristen Stewart), da ihm die Unterschiede in der Beziehung zu groß sind. Trost findet Bella bei Jacob (Taylor Lautner), der sich schließlich als Werwolf entpuppt. Neue Konflikte und Feinde stellen die Beziehungen zwischen allen dreien auf eine lebensgefährliche Probe.

Bei der Verleihung der Goldenen Himbeeren war New Moon damals in vier Kategorien nominiert: Robert Pattinson als schlechtester Nebendarsteller, Kristen Stewart mit entweder Pattinson oder Lautner als schlechtestes Leinwand-Paar, der Film als schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel und das Skript als schlechtestes Drehbuch.

Die negative Aufmerksamkeit konnte der Twilight-Saga zu diesem Zeitpunkt kommerziell aber schon nicht mehr schaden. Das Franchise mit insgesamt fünf Filmen spielte laut Box Office Mojo weltweit an den Kinokassen über 3 Milliarden Dollar ein.

Wann läuft New Moon im TV?

Der zweite Teil der Twilight-Saga wird von ProSieben am 16. August 2023 um 22:25 Uhr ausgestrahlt.

