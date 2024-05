Heute im TV: Die 2 besten MCU-Filme überhaupt

Das MCU hat mittlerweile schon richtig viele Filme hervorgebracht, aber diese beiden stechen deutlich aus der Masse heraus. Ihr könnt sie heute im TV sehen.

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) hat die Kinolandschaft für immer verändert. Statt eine simple Reihe mit Sequels zu veröffentlichen, wurde ein ganzes Universum geschaffen, das zusammenhängt. Zwei absolute Highlights daraus könnt ihr in Form von Marvel's The Avengers und Guardians of the Galaxy heute im TV direkt hintereinander sehen.

Darum geht's in Marvel's: The Avengers, dem besten MCU-Film

Thors Bruder Loki (Tom Hiddleston) macht wieder Ärger und droht der Erde mit einer waschechten Alien-Invasion. Zum Glück gibt es da die Avengers, eine Truppe aus den besten und berühmtesten Superheld:innen, die helfen könnten. Aber Captain America, Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk, Thor und Iron Man sowie Hawkeye müssen erst einmal ihre Differenzen überbrücken, bevor sie die Welt retten können.

Das ist die Story von Guardians of the Galaxy, dem ebenfalls besten MCU-Film

Fernab der Erde bekommen wir es mit einer ganz anderen Truppe zu tun. Die ist zwar nicht weniger bunt zusammengewürfelt, besteht aber vor allem aus Aliens, wie der Kriegerin Gamora (Zoe Saldana), Weltraumwaschbär Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Baumkumpel Groot und Drax the Destroyer (Dave Bautista).

Angeführt werden sie vom schillernden Star Lord aka Peter Quill (Chris Pratt) und selbstverständlich muss auch hier eine finstere Bedrohung abgewendet werden, zunächst in Form von Ronan the Accuser, einem echten Weltenzerstörer.

Guardians of the Galaxy - Trailer (Deutsch) HD

Warum sollen das die besten MCU-Filme sein?

Ganz einfach: Wenn wir uns die Liste der besten Superhelden-Filme – geordnet nach Moviepilot-Bewertungen – ansehen, steht Guardians of the Galaxy an dritter Stelle. Davor kommen nur The Dark Knight und Batman Begins, direkt danach folgt Marvel's The Avengers. Beim großen Ranking aller MCU-Filme kommt zumindest im Hinblick auf Platz 1 etwas sehr ähnliches heraus.



Während bei den Avengers ein bahnbrechender, geradezu revolutionärer Event-Charakter im Vordergrund stand, der Popcorn-Kino-Spektakel und Crossover auf ein neues Level gehoben hat, ist es Guardians of the Galaxy mit Bravour gelungen, eine komplett neue Heldentruppe auf sympathischste Art und Weise einzuführen. Unterhaltsamer wird es im MCU nicht mehr und einen besseren Soundtrack als in GotG hört ihr sowieso fast nirgends.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Guardians of the Galaxy und Avengers?

RTL zeigt am heutigen Mittwoch, den 1. Mai zunächst Guardians of the Galaxy zur Primetime ab 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss ab 22:25 Uhr läuft dann Marvel's Avengers. Eigentlich ist die Reihenfolge Quatsch, chronologisch müsstet ihr sie anders herum ansehen, aber das spielt inhaltlich zum Glück kaum eine Rolle.

Wer keine Lust auf lineares TV hat, kann natürlich auch online streamen: Ihr findet sowohl GotG als auch Avengers bei Disney+ im Abo und als Teil der Streaming-Flat. Beide Filme lassen sich aber auch bei Apple TV, Amazon und anderswo kaufen oder leihen.



