Robert Downey Jr. will als Iron Man zurückkehren: Ausgerechnet die Avengers-Macher stellen sich dagegen

Robert Downey Jr. sprach erst kürzlich davon, als Iron Man ins MCU zurückkehren zu wollen. Joe und Anthony Russo halten diesen Plan jedoch für unwahrscheinlich.

Auch wenn Tony Stark alias Iron Man 2019 in Avengers 4: Endgame das Zeitliche segnete, wird eine Rückkehr der beliebten Figur ins MCU weiterhin rege diskutiert. Erst Anfang April ließ Robert Downey Jr. die Fan-Herzen höherschlagen, indem er gelobte, "mit Vergüngen" noch einmal in den stählernen Anzug schlüpfen zu wollen. Nun machen ausgerechnet die Avengers-Regisseure diese Hoffnung wieder zunichte.

Joe und Anthony Russo glauben nicht an Iron Man-Rückkehr ins MCU

So sprach Games Radar auf dem Sands: International Film Festival mit Joe Russo und Anthony Russo über die heißen Gerüchte um eine Rückkehr von Iron Man ins MCU. Die beiden reagierten darauf jedoch nicht etwa wissentlich, sondern überrascht.

Wie Anthony Russo erklärte, halte er das Vorhaben für nicht umsetzbar: "Ich weiß nicht, wie sie das machen würden. Ich weiß nicht, wie der Weg dahin aussehen würde (lacht) ..." Joe Russo gab sich dazu sich nicht weniger zuversichtlich: "Wir haben dieses Buch geschlossen, also wäre es ihre Aufgabe herauszufinden, wie man es wieder öffnet."

Disney Robert Downey Jr. als Iron Man

Auch die beiden Avengers-Macher also nur wenig Hoffnung auf eine Rückkehr von Iron Man ins MCU machen, lässt sich hier jedoch auch kein definitives "Nein" heraushören. Schließlich bestünde immer noch die Möglichkeit, Tony Stark alias Iron Man in einer alternativen Zeitlinie des Multiversums wiederzutreffen ‒ ebenso wie etwa Wolverine, der trotz seines Tods in Logan - The Wolverine nun wieder in Deadpool & Wolverine zu sehen sein wird. Ob das tatsächlich irgendwann passiert, bleibt weiterhin abzuwarten.

Wann kommt Deadpool & Wolverine ins Kino?

Deadpool & Wolverine kommt unter der Regie von Shawn Levy (Free Guy) am 24. Juli 2024 ins Kino. Darin wird Ryan Reynolds zum dritten Mal als titelgebender großmäuliger Södner zu sehen sein, während Hugh Jackman als Wolverine zurückkehrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

