Heute im TV: Die berührende Fortsetzung eines Fantasy-Meisterwerks nach über 50 Jahren

Disney hat in seiner Geschichte einige zeitlose Klassiker geschaffen. Dazu gehört auch das Fantasy-Musical Mary Poppins, dessen Fortsetzung heute Abend seine Free-TV-Premiere feiert.

Eine Frau mit Regenschirm und Koffer in der Hand erscheint am Himmel und gleitet über die Dächer von London: Allein dieses Bild hat Mary Poppins unsterblich gemacht. Das 1964 erschienene Fantasy-Musical ist einer der bekanntesten und beliebtesten Filme aus dem Hause Disney. Seine Fortsetzung hat erstaunlich lange auf sich warten lassen.

Mary Poppins auf Blu-ray und DVD Zu Amazon Das Original

Trotz der großen Beliebtheit von Mary Poppins zog über ein halbes Jahrhundert ins Land, ehe sich Disney an die Produktion einer waschechten Fortsetzung machte. Mary Poppins' Rückkehr kam im Dezember 2018 in die Kinos und belebte den Zauber des Original mit einer fantastischen Emily Blunt in der Hauptrolle neu.

Heute im TV: Mary Poppins' Rückkehr läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Sat.1. Alternativ könnt ihr den Film auf Disney+ streamen.

Um was geht es in Mary Poppins' Returns überhaupt?

Die Mary Poppins-Fortsetzung ist im Jahr 1930 angesiedelt, während London in der Wirtschaftskrise versinkt. Jane (Emily Mortimer) und Michael Banks (Ben Whishaw), die Kinder aus dem Original, sind inzwischen Erwachsen geworden. Doch in ihrem Leben läuft kaum etwas so, wie sie es sich vorgestellt haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mary Poppins' Rückkehr schauen:

Mary Poppins' Rückkehr - Trailer (Deutsch) HD

Als seine Frau stirbt, findet sich Michael in einer hoffnungslosen Situation wieder und weiß nicht, wie er auf seine Kinder zugehen soll. In dieser düsteren Stunde taucht eine vertraute Silhouette über der Cherry Tree Lane auf. Einmal mehr macht es sich Mary Poppins (Emily Blunt) zur Aufgabe, in der Hausnummer 17 für Ordnung zur sorgen.

Emily Blunt triumphiert in Mary Poppins' Returns

Auf den ersten Blick wirkt Mary Poppins' Returns wie eine Nummernrevue der besten Momente aus dem ersten Teil. Angefangen bei den Kulissen über die Kostüme bis hin zum Zusammenspiel von Live-Action-Elementen und Animationen: Trotz der vielen Jahre, die zwischen den beiden Filmen liegen, gehen sie fast nahtlos ineinander über.

Regisseur Rob Marshall und sein Team geben sich alle Mühe, um den Geist des Originals einzufangen. Mary Poppins' Returns setzt stark auf Nostalgie, was besonders in den hingebungsvoll gestalteten Sets deutlich wird. Doch das ist nicht alles: Mary Poppins' Returns besitzt sein eigenes Herz – vor allem dank Emily Blunt.

Neues Kino-Musical: In Annette singt Adam Driver den Ohrwurm des Jahres

Die Neubesetzung bekannter Figuren ist niemals einfach. Blunt erweist sich als ideale Wahl für Mary Poppins, die zuvor von Julie Andrews verkörpert wurde. In Blunts Schauspiel steckt ein Bewusstsein für Andrews' Interpretation, jedoch ebenfalls ein gesundes Selbstverständnis, das die neue Mary Poppins zu ihrer eigenen Figur macht.

Podcast: Die besten Serienstarts im Dezember 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Witcher und Cobra Kai, das Finale des Sci-Fi-Epos The Expanse, das heißerwartete Sex and the City-Revival oder die neue Star Wars-Serie über Boba Fett: Wir stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie hat euch Mary Poppins' Rückkehr gefallen?