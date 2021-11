Als Kylo Ren mischte Adam Driver in den vergangenen Jahren die neue Star Wars-Trilogie auf. Jetzt beschert er uns den Ohrwurm des Jahres. Wir haben einen exklusiven Clip aus dem kommenden Musical Annette für euch.

Adam Driver ist einer der Schauspieler, von denen wir nicht genug bekommen können – und das liegt nicht nur an seinem grandiosen Auftritt, den er als Bösewicht in der neuen Star Wars-Trilogie hingelegt hat. Seit Jahren begeistert der Kylo Ren-Darsteller in den unterschiedlichsten Rollen. Nun tauscht er Lichtschwert gegen Mikrofon.

Alle Black Friday-Angebote bei Amazon Zu Amazon Jetzt sichern

Gemeinsam mit Marion Cotillard führt Driver das Musical Annette an, das im Juni in Cannes seine Premiere feierte. In weniger als drei Wochen startet das jüngste Werk von Ausnahmeregisseur Leos Carax (Holy Motors) in den deutschen Kinos. Wir haben einen exklusiven Clip für euch, der euch direkt in die Welt des Films katapultiert.

Star Wars-Star im Musical-Modus: Adam Driver führt den neuen Film von Leos Carax an

Das Bild flackert, Instrumente werden gestimmt. Wir befinden uns in einem Aufnahmestudio. "Also, fangen wir an?" fragt Carax, der in die Rolle des Tontechnikers hinter dem Mischpult schlüpft, ehe der Song So May We Start beginnt und sich die Aufnahme in eine Musical-Sequenz ohne Schnitt verwandelt. Großartig!

Hier könnt ihr euch die Szene aus Annette anschauen:

Annette - Clip So May We Start (Deutsche UT) HD

Innerhalb kürzester Zeit schafft die Szene ein Gefühl für den Rhythmus und die Sprache des Films. Carax weicht filmische Grenzen auf und spielt geschickt mit der Metaebene, indem er sich selbst als kreative Kraft in den Film teleportiert. Auch die Musik erhält ein Gesicht, konkret in Form der talentierten Brüder Russell und Ron Mael.

Die Art-Pop-Pioniere, die hinter der Band Sparks stecken, haben gemeinsam mit Carax das Drehbuch geschrieben und sind für die Songs verantwortlich. Zudem tauchen sie in kleinen Rollen vor der Kamera auf. Nach Edgar Wrights Doku-Porträt The Sparks Brothers markiert Annette bereits den zweien Film 2021, der von ihrer Musik lebt.

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der von Driver verkörperte Stand-up-Comedian Henry. Genauso wie seine Frau Ann (Cotillard), die sich als Opernsängerin einen Namen gemacht hat, schwimmt er auf einer Welle des Erfolgs. Mit der Geburt seiner Tochter Annette soll sich sein Leben jedoch komplett verändern.

Annette startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

Podcast: Die besten Serienstart im November 2021

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die spannendsten Serien zusammengetragen, die im November zu Netflix, Amazon und Co. kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit oder Marvel-Nachschub mit Hawkeye: Bei den Streaming-Starts im November ist für alle etwas dabei.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr euch von Annette?