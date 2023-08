Heute im TV: Neuauflage des vielleicht besten Sci-Fi-Horror-Films aller Zeiten, die nur einen Fehler macht, aber der tut richtig weh

Das Original ist legendär eklig: Heute läuft das Sci-Fi-Remake von The Thing im TV, dem der große Reiz des Films aus dem Jahr 1982 fehlt.

Neuauflagen und Remakes von berühmten Klassikern müssen sich immer die Frage stellen: Was können wir anders machen, ohne die Genialität des Originals aufs Spiel zu setzen? Heute läuft The Thing aus dem Jahr 2011 im TV. Er legt den legendären Sci-Fi-Horror von John Carpenter neu auf. Ist der Balance-Akt gelungen?

Worum geht es in The Thing aus dem Jahr 2011?

Die Handlung von The Thing entführt in die 1980er Jahre. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich ein Forschungsteam, das in der Antarktis ein Raumschiff entdeckt. An Bord befindet sich eine fremde Lebensform, die eingefroren ist. Trotz der Befehle der Paläontologin Kate (Mary Elizabeth Winstead) wird die Kreatur aufgetaut.

Die Neuauflage spielt wenige Tage vor den Ereignissen, die sich im Film aus dem Jahr 1982 abspielen. Die Handlung ist aber nahezu deckungsgleich, weshalb The Thing weniger als Prequel und eher als Remake durchgeht.



Was The Thing anders machte als der legendäre Vorgänger

Das Ding aus einer anderen Welt (das ebenfalls eine Neuauflage war) setzte sich im Jahr 1982 mit seinen legendären praktischen Effekten in der Filmgeschichte fest. Der Bodyhorror gilt als Meilenstein. Der verwachsene Wesensklumpen, der im Verlauf der Handlung das organische Leben um sich herum absorbiert, wirkt noch heute durch und durch abstoßend. Und schockierend echt.

Der Film aus dem Jahr ersetzt diesen Aspekt mit den Mitteln des modernen Blockbuster-Kinos: CGI. Zu dem Ekel entsteht nun eine enttäuschende Distanz. Menschen mit Computer-Technik zu vermixen, ist einfach kein Gewaltakt und so fehlt der Neuauflage ein entscheidender Reiz. Matthijs van Heijningen Jr.s Version lohnt sich dennoch, denn die bewährte Geschichte wurde routiniert und durchaus spannend umgesetzt. Zudem wertet Mary Elizabeth Winstead jeden Film auf.

Wann läuft The Thing im TV?

RTL2 zeigt The Thing leider erst in der Nacht auf Samstag um 1.05 Uhr. Einschalten oder aufnehmen lohnt sich trotzdem, denn den Film könnt ihr weder bei Netflix noch bei Amazon in der Flatrate streamen. Leihmöglichkeiten beginnen bei 3.99 Euro.

