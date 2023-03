Heute im TV: Diese Sci-Fi-Reihe ist 4 Mal gescheitert und bis heute hat wirklich gar nichts geholfen

Einst ein Meilenstein des Science-Fiction-Kinos, heute ein planloses Franchise: Terminator hatte vier Chancen, sich neu zu erfinden, und ist immer wieder gescheitert.

Wenige Filmreihen sind in einer solchen Abwärtsspirale gefangen, wie Terminator. Als 1984 der erste Teil die große Leinwand eroberte, war die Kinowelt geradezu besessen von der Maschine aus der Zukunft. Ein grimmiges Actionfeuerwerk, das Regisseur James Cameron sieben Jahre später mit einer grandiosen Fortsetzung erweitert.

Terminator 2 – Tag der Abrechnung gilt für viele Fans als der beste Teil der Reihe. Gerade im Hinblick auf die Spezialeffekte ist der Film aus der Geschichte des Blockbuster-Kinos nicht mehr wegzudenken. Seit Terminator 3 – Rebellion der Maschinen muss die Sci-Fi-Reihe allerdings eine Niederlage nach der anderen einstecken.

Heute im TV: Terminator 3 – Rebellion der Maschinen läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt nachts um 01:55 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Skys Streaming-Dienst WOW in der Flatrate streamen.

Sci-Fi-Enttäuschung: Terminator 3 markiert die erste von vielen Terminator-Niederlagen

Zwölf Jahre nach dem Mega-Erfolg von Tag der Abrechnung startete die Rebellion der Maschinen in den Kinos und brachte Arnold Schwarzenegger zurück. 180 Millionen US-Dollar ließ sich das Studio den Film kosten. Doch das Ergebnis war nicht mehr als ein müder Versuch, an Schwarzeneggers Action-Hochphase anzuschließen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Terminator 3 schauen:

Terminator 3 - Rebellion Der Maschinen - Trailer (Deutsch)

Kein Wunder, dass der nächste Teil größtmöglichen Abstand dazu nahm: Terminator 4: Die Erlösung spielt in der post-apokalyptischen Zukunft und wartet mit einem komplett neuen Cast auf. Der Action-Blockbuster mit Christian Bale in der Hauptrolle präsentiert sich als düsterer Neuanfang. Die finanziellen Erwartungen wurden aber nicht erfüllt.

Obwohl Die Erlösung bis heute den interessantesten Ansatz der Terminator-Fortsetzungen mit sich bringt, ist die Reihe nie wieder zu dem Film zurückgekehrt. Terminator 5: Genisys kam 2015 als Legacyquel in die Kinos und wollte eine Übergabe des Staffelstabs zwischen der alten und der neuen Generation arrangieren.

Terminator setzt auf Nostalgie und verzettelt sich, denn eigentlich sollte es um Action gehen

Schwarzenegger war wieder an Bord, während Game of Thrones-Star Emilia Clarke die legendäre Rolle von Sarah Connor übernahm. Was zum Auftakt einer neuen Trilogie werden sollte, verpuffte ebenfalls. Auftritt Terminator 6: Dark Fate. Wieder ein Legacyquel, das neben Schwarzenegger mit Linda Hamilton an die Nostalgie appellierte.

Die Einspielergebnisse der Terminator-Filme:

Terminator : 78 Mio. Dollar Einspiel bei 6 Mio. Dollar Budget

: 78 Mio. Dollar Einspiel bei 6 Mio. Dollar Budget Terminator 2 : 518 Mio. Dollar Einspiel bei 102 Mio. Dollar Budget

: 518 Mio. Dollar Einspiel bei 102 Mio. Dollar Budget Terminator 3 : 433 Mio. Dollar Einspiel bei 187 Mio. Dollar Budget

: 433 Mio. Dollar Einspiel bei 187 Mio. Dollar Budget Terminator 4 : 371 Mio. Dollar Einspiel bei 200 Mio. Dollar Budget

: 371 Mio. Dollar Einspiel bei 200 Mio. Dollar Budget Terminator 5 : 441 Mio. Dollar Einspiel bei 155 Mio. Dollar Budget

: 441 Mio. Dollar Einspiel bei 155 Mio. Dollar Budget Terminator 6 : 261 Mio. Dollar Einspiel bei 185 Mio. Dollar Budget

: 261 Mio. Dollar Einspiel bei 185 Mio. Dollar Budget (Anmerkung: Bei den Budgets sind die Marketingskosten nicht eingerechnet. Damit ein Blockbuster dieser Größenordnung schwarze Zahlen schreiben kann, muss er in der Regel das Zwei- bis Dreifache seines Budgets einspielen. Erst dann beginnt die wirkliche Gewinnsumme, was bei den Terminator-Filmen nicht sehr viel ist.)

Schlussendlich musste die Reihe aber eine weitere Niederlage an den Kinokassen einstecken, genau genommen ihre bisher bitterste. Terminator 6: Dark Fate gilt als einer der größten Blockbuster-Flops der vergangenen Dekade. Keiner der beiden Originalstars vermochte es, die für einen Erfolg notwendigen Massen ins Kino zu locken.

Neben den finanziellen Fehleinschätzungen (bei solchen Budgets und Marken erwarten sich Studios heutzutage Filme, die an den Kinokassen deutlich näher an die Milliarde herankommen) versagt Terminator vor allem in der Disziplin, die das Franchise groß gemacht hat: der Action. Die Reihe ist nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Dieser Tiefpunkt könnte dennoch eine Chance darstellen. Erst letztes Jahr haben wir erlebt, wie sich die ramponierte Predator-Reihe mit einem kleinen Film neu erfunden hat: Prey. Von dem Predator-Upgrade kann Terminator viel lernen. Entscheidend dafür ist jedoch, ein Wagnis einzugehen, und das machen in Hollywood die wenigsten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.