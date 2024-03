Heute im TV: Diesen heftigen Superhelden-Kracher werden The Boys-Fans lieben und er soll nach 11 Jahren fortgesetzt werden

The Boys-Fans kennen womöglich den brutalen Superhelden-Film mit Nicolas Cage, der heute im TV läuft. Er wird allen gefallen, denen Marvel zu harmlos ist.

Schon lange bevor The Boys mit Brutalität und Humor das Superhelden-Gerne aufs Korn nahm, bot Kick-Ass eine Alternative zum vergleichsweise familienfreundlichen Marvel-Universum. Die ungeschnittene Fassung hat gerade noch die FSK 16-Freigabe bekommen, während Kick-Ass 2 erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Heute könnt ihr euch den ersten Teil von Regisseur Matthew Vaughn im TV ansehen, der nach 11 Jahren ein Reboot plant.

Vor The Boys: Darum geht es in dem Superhelden-Spektakel Kick-Ass

Der Durchschnitts-Teenager Dave (Aaron Taylor-Johnson) lebt ein unscheinbares Leben, bis er beschließt, ein Superheld zu werden. Als Kick-Ass stellt er sich auch ohne Superkraft seinem ersten Kampf. Dabei trifft er auf die selbsternannten Rächer:innen Hit Girl (Chloë Grace Moretz) und ihren Vater Big Daddy (Nicolas Cage). Ihre kleine Allianz bekommt es schnell mit mächtigen Feinden zu tun, allem voran der Gangsterboss Frank D’Amico (Mark Strong).

Universal Pictures Die Superheld:innen Kick-Ass und Hit Girl

Kick-Ass soll fortgesetzt werden

Ein Highlight von Kick-Ass ist die damals erst 13-jährige Chloë Grace Moretz, die skrupellos ihre Gegner zu Schaschlik verarbeitet, dass das Blut nur so spritzt. Auf Hit Girl und die anderen Figuren werden wir wohl im geplanten Kick-Ass-Reboot verzichten müssen, wie Regisseur Vaughn verriet. Er wolle das Superhelden-Genre wieder neu definieren und dafür brauche es frischen Wind.

Wie Variety im Februar berichtete, soll Kick-Ass in einer Trilogie neu aufgelegt werden. Der erste Film School Fight sei bereits 2022 abgedreht worden, und handle von einem Teenager, der in der Schule in einen Kampf mit einem Liebesrivalen gerät. Der zweite Film The Stuntman wurde im Oktober 2023 in Hampshire gedreht und drehe sich um zwei Brüder, die beide Stuntman werden wollen. Aktuell sitze Vaughn an dem Drehbuch des dritten Films, der den Reboot von Kick-Ass darstelle.

Wann läuft der Superheldenfilm Kick-Ass im TV?

Nitro zeigt das brutale Superhelden-Spektakel in der Nacht vom heutigen Mittwoch auf Donnerstag, den 28. März 2024, um 00:55 Uhr. Eine Wiederholung von Kick-Ass gibt es leider nicht, doch ihr könnt ihn im Stream bei Amazon kaufen oder leihen.

