Heute im TV: Dieser heftige Fantasy-Flop hat ein ganzes Universum versenkt

RTL strahlt heute den Fantasy-Blockbuster I, Frankenstein aus, der wie die Underworld-Reihe ein Franchise begründen sollte. Durch das Scheitern am Box Office wurde daraus aber nichts.

Nach dem Erfolg der Underworld-Filme als Fantasy-Horror-Reihe wollte Autor Kevin Grevioux auch aus seiner Graphic Novel I, Frankenstein ein neues Franchise erschaffen. Diese Comic-Version nimmt die Geschichte von Frankensteins Monster als lose Grundlage für einen epischen Kampf gegen Dämonen aus der Unterwelt.

2014 ist I, Frankenstein dann als Film erschienen. Auf weitere Teile des Fantasy-Blockbusters mit Aaron Eckhart solltet ihr aber nicht hoffen, denn der Film ist an den Kinokassen hart gefloppt.

I, Frankenstein hat ein neues Fantasy-Franchise direkt begraben

In der Geschichte von I, Frankenstein wurde Hauptfigur Adam (Aaron Eckhart) vor 200 von dem Wissenschaftler Dr. Victor Frankenstein (Aden Young) aus Leichenteilen zusammengeflickt und zum Leben erweckt. In der dystopischen Welt Darkhaven gerät er in einem Krieg der Menschen und Dämonen zwischen die Fronten.

Schaut hier noch einen Trailer zu I, Frankenstein:

I, Frankenstein - Trailer (Deutsch) HD

Im Kino hat sich allerdings kein Massenpublikum dafür interessiert. Mit einem Budget von 65 Millionen Dollar spielte I, Frankenstein laut Box Office Mojo weltweit nur knapp 77 Millionen Dollar wieder ein. Ein schwaches Ergebnis, das den Fantasy-Film zum harten Flop machte und direkt alle Pläne für mögliche Fortsetzungen begrub.

Dazu zählte auch ein Crossover mit der Underworld-Reihe. Wie Screen Rant berichtet, wollte Kevin Grevioux als Autor der Underworld- und I, Frankenstein-Comics eine Verbindung beider Welten, nachdem es auch noch weitere Filme mit Aaron Eckharts Monster gegeben hätte. Durch den finanziellen Misserfolg von I, Frankenstein wurde dieser Plan aber verworfen. In einer frühen Version des Drehbuchs zu dem Film sollte Kate Beckinsale als Selene aus Underworld auch schon in einer Post-Credit-Szene auftauchen.

I, Frankenstein läuft heute um 22:40 Uhr bei RTL.

Hättet ihr gerne mehr aus dem I, Frankenstein-Universum gesehen?