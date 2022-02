Fantasy-Action mit purer Bildgewalt fürs Heimkino: Die 4 MonsterVerse-Filme endlich in schicker Komplettbox

Die Fantasy-Action-Reihe des MonsterVerse ist perfekt für den 4K-Fernseher im Heimkino. Die Box mit allen 4 Filmen des Universums gibt es gerade leicht reduziert.

Kaum eine Reihe füllte in den vergangenen Jahren die Leinwände besser als das MonsterVerse. Das Alleinstellungsmerkmal des bisher vierteiligen Universums ist pure Bildgewalt. Das funktioniert auch im Heimkino. Wenn ihr eure 4K-Fernseher an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen wollt, werft ihr am besten Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of Monsters oder Godzilla vs Kong ein.

Alle 4 Filme gibt es inzwischen in einer todschicken Steelboook-Box in der 4K-Blu-ray-Version.

Sonst kostet die Box 115 Euro. Derzeit kriegt ihr sie etwas günstiger für 110 Euro.

Fantasy-Action mit Godzilla und Co.: Was ist in der Steelbook-Box des Monsterverse enthalten?

Alle 4 Teile des Universums in gestochen scharfer 4K-Qualität sowie die Standard-Blu-ray in einem eigenen Steelbook:

Mit einer Gesamtlaufzeit von über 8 Stunden und 6 Minuten.

Die Bonus-Features der MonsterVerse-Box:

Das Bonus-Material ist auf den einzelnen Steelbooks der Teile enthalten. Es umfasst:

Nicht verwendete Szenen

Audiokommentare der Regisseure Michael Dougherty und Adam Wingard

Making-ofs

Hintergrund-Featurettes

Monarch-Dateien 2.0 (Begleitarchiv)

Und vieles mehr

Was ist das MonsterVerse?

Das MonsterVerse ist ein sogenanntes geteiltes Universum (engl. Shared Universe), in dem die Kinokreaturen Godzilla und King Kong, aber auch andere prominente Monster wie beispielsweise Mothra, die überdimensionale Motte, beheimatet sind. Da die US-Filmrechte an den Figuren bei der Produktionsgesellschaft Legendary Entertainment und dem Studio Warner Bros. liegen, können sie in gemeinsamen Filmen auftreten – wodurch alle Teile des MonsterVerse in derselben Welt spielen und folglich Bezug aufeinander nehmen. Mit einer Pressemitteilung von 2015 kündigte Legendary Entertainment das Universum als "Ökosystem aus bekannten und neuen Superspezies" an.

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Filme wie jene aus dem MonsterVerse verdienen auch im Heimkino die bestmögliche Qualität. Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten, manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

