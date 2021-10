Heute im TV: Dwayne Johnsons wichtigste Action-Szene hat einem Kind das Leben gerettet

Dwayne Johnsons Actionszenen sind häufig atemberaubend. Heute im TV läuft allerdings seine wichtigste: Sie rettete einen kleinen Jungen vor dem Ertrinken.

Dwayne Johnson lässt mit seinen Actionszenen Fans sprachlos zurück, plättet ganze Häuserblocks und lehrt als Black Adam Superman das Fürchten. Eine Szene aus San Andreas bewahrte ein kleines Kind vor dem sicheren Tod und ist damit sicherlich seine wichtigste. Heute könnt ihr sie im TV sehen.

10-Jähriger rettet seinen Bruder mit einem Dwayne Johnson-Move

San Andreas ist nicht arm an lebensbedrohlichen Situationen: In der Katastrophen-Action muss Johnson als Helikopterpilot Ray mit Ehefrau Emma (Carla Gugino) und Tochter Blake (Alexandra Daddario) einem gigantischen Erdbeben entkommen, das halb Kalifornien in Schutt und Asche zu legen droht.

© Warner Bros. Ray (Johnson) versucht Tochter Blake (Daddario) in San Andreas zu retten

Als Blake in einem gefluteten Hochhaus beinahe ertrinkt, muss Ray sie per Herzmassage wiederbeleben. Genau diese Szene sah auch ein 10-jähriger Junge namens Jacob O'Connor aus der US-Stadt Detroit – und konnte damit seinem kleinen Bruder das Leben retten (via The Hollywood Reporter ). Der fiel nämlich in den elterlichen Pool und lag dort einige Minuten, bis O'Connor ihn fand.

Er zog ihn aus dem Wasser und erinnerte sich an Dwayne Johnsons Szene aus San Andreas: "Es gab da ein Erdbeben, das einen Tsunami auslöste, und dann war da eine Tochter, die fast ertrunken wäre", erinnert er sich. "Und er musste sie auch retten und hat dann dasselbe gemacht."

Action-Star Dwayne Johnson reagiert stolz und voller Bewunderung

Bruder Dylan überlebte dank Jacobs Herzmassage, der laut seiner Mutter jetzt so viele The Rock-Filme sehen darf, wie er will. Auch sein Action-Held freute sich und lobte ihn auf Twitter für seine Geistesgegenwart:

"Danke an alle Medien, dass ihr über eine so inspirierende Geschichte berichtet habt. Was für ein mutiger (und besonnener) Junge in einer solchen Notfall-Situation", schrieb Johnson. Und er hat Recht. Seine Filme sind offenbar nicht nur actionlastig, sondern auch lehrreich.

San Andreas läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1.

