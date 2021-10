Dwayne Johnson als DC-Muskelgott: Neues Black Adam-Video lässt Superman vor Angst zittern

Als Black Adam will Dwayne Johnson eine neue Hierarchie im DC-Universum etablieren. Das neue Video vom DC FanDome gibt einen ersten Vorgeschmack auf den finsteren Charakter.

Mit Black Adam will Dwayne Johnson neue Maßstäbe im DC-Universum setzen. Der charismatische Muskelprotz spielt damit natürlich auf seinen Körper an, den er für den Blockbuster von Jaume Collet-Serra so extrem trainiert hat wie noch nie.

Beim diesjährigen DC FanDome wurde jetzt ein erster Video-Ausschnitt von Black Adam in brutaler Action veröffentlicht. Darin verdeutlicht Dwayne Johnson nochmal, welche Superlative er mit dem Blockbuster erreichen will. Superman sollte schon jetzt vor Angst zittern!

Das Black Adam-Video stellt mit Dwayne Johnson den neuen DC-Muskelgott vor

Im ersten Ausschnitt aus Black Adam ist Dwayne Johnson zu sehen, der in der Rolle der Titelfigur ziemlich düster und hart direkt erste Opfer anrichtet. Von der sonst so lockeren Art des sympathischen Superstars ist hier unter der dunklen Robe erstmal nichts mehr zu sehen.

Schaut hier den ersten Einblick in Black Adam mit Dwayne Johnson:

Black Adam - DC FanDome Teaser Trailer (English) HD

Im DC-Universum ist Black Adam der Erzfeind von Superheld Shazam. In der Comic-Geschichte zu Dwayne Johnsons Charakter ist Adam in der Antike der Diener eines ägyptischen Pharaos. Durch den Angriff eines Superbösewichts verliert er seine Frau und Kinder. Wutentbrannt besiegt Adam seinen Widersacher, ist dabei jedoch so brutal und rücksichtslos, dass ihm der mächtige DC-Zauberer Shazam seine Fähigkeiten entzieht. Erst sehr viel später erlangt er sie zurück.



In der Gegenwart von Black Adam wird außerdem das neue Superhelden-Team der Justice Society of America eine wichtige Rolle spielen. Zu den Mitglieder:innen zählen unter anderem Hawkman (Aldis Hodge), Dr. Fate (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) und Atom Smasher (Noah Centineo).

Schaut hier noch den ersten Black Adam-Teaser:

Black Adam - Teaser (English) HD

Bei uns startet Black Adam mit Dwayne Johnson am 28. Juli 2022 in den Kinos.

Freut ihr euch auf Black Adam?