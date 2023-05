Heute im TV: Ein 320 Millionen (!) Dollar teurer Fantasy-Film, der bis heute nicht fortgesetzt wurde

Fantasy-Blockbuster sind teuer und dieser ganz besonders. Heute läuft der fünfte und bislang letzte Teil der Fluch der Karibik-Reihe im TV. Wann geht es weiter?

Fluch der Karibik ist eins der kostspieligsten Franchises der Kinogeschichte. Mehrere Filme der Fantasy-Reihe rangieren in der Liste der teuersten Filme aller Zeiten ganz oben. Heute läuft der vorerst letzte Teil des Piraten-Abenteuers im TV. Erfahrt weiter unten, wie es um die Pläne zur Fortsetzung steht und seht die Rangliste der teuersten Fluch der Teile.

Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache läuft am Sonntag um 20.15 Uhr bei Sat.1

Die Wiederholung folgt am Montag um 22.05 Uhr

Heute im TV: Worum geht es in Fluch der Karibik 5?

In Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache bekommt es Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) mit einem alten Bekannten zu tun: Captain Salazar (Javier Bardem). Dieser ist zusammen mit seiner Crew, die sich aus einer Horde wilder Geisterpiraten zusammensetzt, den Untiefen des Bermudadreiecks entkommen. Nun will der teuflische Seemann jedem Piraten, der in den sieben Weltmeeren sein Unwesen treibt, eigenhändig den Garaus machen. Und Jack Sparrow steht aus persönlichen Gründen ganz oben auf seiner Liste.



Das gewaltige Budget von Fluch der Karibik 5 und warum er damit lange nicht der teuerste Film der Reihe ist

Fluch der Karibik 5 soll zwischen 230 und 320 Millionen US-Dollar gekostet haben. Die Angaben gehen auseinander und wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Aber selbst mit einem Budget von 230 Millionen US-Dollar, wie Box Office Mojo es festhält , würde Fluch der Karibik 5 auf Platz der teuersten Filme überhaupt stehen. Und zwei Filme der Reihe waren sogar noch teurer:

Platz 1: Fluch der Karibik 4 kostete wohl 379 Millionen US-Dollar

Platz 2: Fluch der Karibik 3 kostete mindestens 300 Millionen US-Dollar

Platz 3: Fluch der Karibik 5 kostete mindestens 230 Millionen US-Dollar

Platz 4: Fluch der Karibik 2 kostete mindestens 225 Millionen US-Dollar

Platz 5: Fluch der Karibik kostete "nur" 140 Millionen US-Dollar

Wann kommt Fluch der Karibik 6?

Es steht leider nicht gut um die Fluch der Karibik-Reihe. Die Filme sind, wie ihr oben seht, teuer und ihre Einnahmen sind nicht mehr so verlässlich wie in den 00er Jahren. Zudem fehlten spätestens den Teilen 4 und 5 zündende Ideen, die Geschichte frisch zu halten. Die anhaltenden Diskussionen um das Gesicht der Reihe, Johnny Depp, halfen der Entwicklung neuer Filme sicher auch nicht.

Zuletzt war eine Art Reboot mit Harley Quinn- und Barbie-Star Margot Robbie im Gespräch. Die weit fortgeschrittenen Pläne wurden jedoch wieder umgeworfen. So befindet sich derzeit kein neuer Fluch der Karibik-Film aktiv in Arbeit oder gar in Entwicklung. Die Zukunft der Piraten-Abenteuer steht in den Sternen.