Heute im TV: Ein absolut perfekter Abenteuerfilm, dessen Reihe sehr bald im Kino weitergeht

Einer der besten Abenteuerfilme und ein echter Meilenstein der Kinogeschichte läuft heute im Fernsehen. Das Spektakel wird sehr bald im Kino fortgesetzt.

"Perfekt" ist natürlich ein großes Wort, aber auf Blockbuster wie diesen hier trifft es tatsächlich zu. Die Rede ist natürlich von Jurassic Park – dem ersten Film der Dino-Reihe, der im Kino neue Maßstäbe gesetzt hat und auch heute noch unendlich viel Spaß macht. Ihr könnt ihn euch heute im TV anschauen.

Darum geht's in Jurassic Park, unserem heutigen TV-Tipp

Der Milliardär und Großvater Hammond (Richard Attenborough) hat sich auf einer abgelegenen Insel den ultimativen Traum erfüllt. Mithilfe von Gentechnik und in Bernstein eingeschlossenen Urzeit-Moskitos ist es einer Gruppe seiner Wissenschaftler:innen gelungen, die seit Millionen von Jahren ausgestorbenen Dinosaurier wiederzubeleben. Hammond will sie in einem Vergnügungspark zur Schau stellen.

Um das Ganze zu testen und seinen Enkeln vor der Eröffnung zu präsentieren, werden einige Wissenschaftler (Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum) und besagte Kinder (Ariana Richards, Joseph Mazzello) auf die Insel eingeladen. Selbstverständlich kommt aber alles anders als geplant und die Situation wird brandgefährlich. Die ganze Anlage fällt durch Sabotage ins Chaos und bald müssen die Gäste um ihr Überleben kämpfen.

Jurassic Park war ein sagenhafter Meilenstein, der immer noch perfekt unterhält

Jurassic Park wurde mit drei Oscars ausgezeichnet, konnte aber vor allem mit der bahnbrechenden Darstellung der Dinosaurier punkten. Wer als Kind auch nur annähernd so etwas wie Faszination für die Urzeitwesen aufbringen konnte, muss bei diesem Film einfach vor kindlichem Staunen ehrfürchtig erstarren – ähnlich wie es Dr. Allan Grant (Sam Neill) ergeht.

Aber nicht nur die Effekte wissen auch heute noch zu überzeugen, hier stimmt auch der Rest: Die weitere Besetzung ist mit Laura Dern und Jeff Goldblum über jeden Zweifel erhaben, die abenteuerliche Geschichte macht einfach Spaß, die Szenerie, Ausstattung und natürlich der Soundtrack tun ihr Übriges.

Es dauert nicht mehr lange, bis der mittlerweile siebte Film der Reihe ins Kino kommt: Jurassic World 4: Die Wiedergeburt schickt dieses Mal Scarlett Johansson und einige andere Menschen auf eine neue Insel. Dort warten die missglückten Experimente der Forscher auf sie und haben wieder einmal ziemlich schlechte Laune.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Jurassic Park?

Am heutigen Donnerstag, den 19. Juni 2025 könnt ihr euch den Dino-Klassiker zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr bei Vox zu Gemüte führen. Das Spielberg-Spektakel dauert mit Werbung bis um 22:50 Uhr, eine Wiederholung kommt tags drauf ab 22:15 Uhr.

Selbstverständlich lässt sich der Abenteuerkracher auch online streamen, zum Beispiel bei Netflix oder Amazon Prime Video mit einem Abo. Ansonsten könnt ihr ihn aber auch bei den üblichen VoD-Plattformen kaufen oder leihen.

