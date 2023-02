Heute im TV: Ein absolutes Spannungs-Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio, das euch mit absichtlichen Fehlern täuscht

ProSieben strahlt heute Martin Scorseses Thriller-Kracher Shutter Island mit Leonardo DiCaprio aus. In das packende Meisterwerk wurden sogar absichtliche Filmfehler zur Verwirrung eingebaut.

Zusammen haben Regisseur Martin Scorsese und Schauspieler Leonardo DiCaprio einige überragende Meisterwerke wie The Wolf of Wall Street geschaffen. Ein echtes Highlight ist auch der undurchsichtige Mysterythriller Shutter Island, in dem es nur oberflächlich um die Suche nach einer verschwundenen Patientin in einer psychiatrischen Klinik auf einer kleinen Insel geht.

Dahinter ist der Film vor allem eine abgründige Seelen-Reise, für die sogar absichtliche Fehler eingestreut wurden. ProSieben strahlt Shutter Island am 24. Februar um 22:55 Uhr aus.

Shutter Island ist aus gutem Grund mit absichtlichen Fehlern gespickt

Zu Scorseses Werk wurden eigene Einträge auf Webseiten wie Moviemistakes.com angelegt, um auf zahlreiche Filmfehler aufmerksam zu machen. Verschwindende Wassergläser oder Kaffeelöffel von einer Szene zur nächsten gehören zu den augenscheinlichen Patzern, von denen es in dem Film mit Leonardo DiCaprio gleich 42 Stück geben soll.

Wer Shutter Island gesehen hat und vor allem den großen Twist aus dem Finale kennt, wird verstehen, dass diese fehlerhaften Momente Absicht sind. Zusammen mit seiner Stamm-Cutterin Thelma Schoonmaker hat Scorsese jede Szene genau durchdacht.

Die fehlerhaften Momente sind laut Screen Rant stattdessen Spuren zur Enthüllung der Geschichte. Sie dienen vor allem als Spiegel der psychisch verzerrten Wahrnehmung einer bestimmten Figur. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht spoilern, falls ihr Shutter Island noch gar nicht gesehen haben solltet.