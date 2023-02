Länger als Avengers 4 & Avatar 2: True Crime-Epos mit Leonardo DiCaprio ist wohl eskaliert und sorgt für Probleme

Die Laufzeit des neuen Films von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio schlägt selbst Avengers: Endgame und Avatar: The Way of Water. Das zumindest besagt ein Gerücht.

Avengers 4: Endgame und Avatar 2: The Way of Water sind anscheinend ein Witz, zumindest im Vergleich zur Laufzeit des neuen Films von Regie-Legende Martin Scorsese (Goodfellas). Das deuten Gerüchte über eine Schnittfassung des Films mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone an, die angeblich seiner Premiere beim Filmfestival von Cannes im Wege stehen.

Der neue Scorsese ist angeblich länger als der 192-minütige Avatar 2

Die Meldung geht auf die Insider-Seite Showbiz411 , deren Autor Roger Friedman in der Branche gut vernetzt ist. Laut seines Berichts will Cannes den Film des Streaming-Anbieters Apple TV+ nicht im Wettbewerb oder als Eröffnung, sondern außer Konkurrenz zeigen. Die Festival-Leitung hadert aber mit der Premiere. Grund sei die Laufzeit der aktuellen Schnittfassung, die rund 200 Minuten betragen soll. Demnach wolle oder könne das Festival einen derart langen Film nicht einplanen.

Laut einer Nachfrage von World of Reel sei auch Apple daran interessiert, dass der Film mit einer geringeren Laufzeit Premiere feiert. Nun warten der Streaming-Anbieter und das Festival angeblich gespannt, ob Schnittmeisterin Thelma Schoonmaker und Scorsese den Film kürzen können.

Apple/Paramount Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio

Das bedeutet übrigens nicht, dass das französische Festival grundsätzlich keine langen Filme zeigt. 2018 lief an der Croisette die achtstündige Dokumentation Dead Souls von Wang Bing. Solche Epen werden aber selten in Gala-Premieren im Hauptsaal des legendären Festivals gezeigt. Solch eine Gala-Premiere dürfte für den neuen Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro unerlässlich sein. Je länger der Film, desto schwieriger wird aber die Organisation von anderen Premieren auf dem berühmten roten Teppich der Film-Institution. Insofern klingt das Gerücht glaubwürdig.



Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio verarbeitet eine wahre Geschichte

"Die reichsten Menschen der Welt" in den 1920ern, heißt es in der Beschreibung des Buchs Das Verbrechen: Die Osage-Morde und das FBI* von David Grann, "waren die Osage-Indianer im amerikanischen Bundesstaat Oklahoma". Grund waren die Ölvorkommen auf dem Gebiet ihres Reservats. Das ist die Ausgangslage für den neuen Scorsese-Film, der Granns Buch adaptiert. Eine Mordserie unter Mitgliedern des Stammes verbreitet Angst und Schrecken. Das Bureau of Investigation (später FBI) nimmt sich der Sache an und schickt den altmodisch Ex-Texas-Ranger Tom White (Jesse Plemons), um die Sache zu untersuchen.

Leonardo DiCaprio spielt Ernest Burkhart, den Neffen des einflussreichen Viehbesitzers William Hale (Robert De Niro), dem die Osage-Indianer ein Dorn im Auge sind.

Alle genannten Personen gab es wirklich, wie auch die Mordserie, die auf 60 oder mehr Opfer geschätzt wird. Wir haben keinen handelsüblichen True Crime-Thriller vor uns, sondern eine Story, die das Zeug zum Epochen-Gemälde hat, inklusive großem Ensemble und historischem Setting. Da überrascht es wenig, dass sich ausgerechnet der Regisseur des 209-minütigen The Irishman die Zeit nimmt, um sich dem komplexen Thema zu nähern.

Wann du Killers of the Flower Moon streamen kannst

Einen Starttermin für Killers of the Flower Moon gibt es noch nicht. Naheliegend wäre aber eine Veröffentlichung im Spätsommer oder Herbst, um den Film für die kommende Oscar-Saison ins Spiel zu bringen.

Killers of the Flower Moon wird von Apple TV+ und Paramount vertrieben. Eine Kino-Auswertung ist neben dem Streaming-Start so gut wie garantiert.