Heute im TV: Ein absolutes Western-Meisterwerk, das ausgerechnet John Wayne überhaupt nicht leiden konnte

John Wayne steht für das Western-Genre wie kaum ein anderer Schauspieler. Aber trotzdem kann der Schauspieler einem absoluten Mega-Klassiker des Genres nichts abgewinnen. Der Film läuft heute im TV.

Heute kommt Zwölf Uhr mittags im TV, einer der besten Western-Filme, die das Genre je hervor gebracht hat. Da sollte man meinen, dass John Wayne – seines Zeichens der wahrscheinlich berühmteste Western-Schauspieler überhaupt – den Film ebenfalls mag. Doch weit gefehlt!

Heute im TV: Die Handlung von High Noon aka 12 Uhr mittags kurz umrissen

In 12 Uhr mittags begegnen wir dem frisch vermählten Will Kane (Gary Cooper). Der zieht sich von seinem Job als Town Marshal zurück und will mit seiner Frau (Grace Kelly) ein ruhiges, beschauliches Leben führen. Doch daraus wird vorerst nichts, weil der Bandit Frank Miller (Ian MacDonald) mit dem Zug in Hadleyville ankommen soll.



Der Fiesling ist frisch aus dem Knast entlassen worden, in den ihn Kane einst gesteckt hat. Miller sinnt dementsprechend auf Rache und hat seiner Gang bereits vermittelt, ihn am Bahnhof in Empfang zu nehmen. Daraufhin versucht der ehemalige Marshal, die Dorfbewohner:innen davon zu überzeugen, ihm bei der bevorstehenden Konfrontation beizustehen.

Darum kann John Wayne das Western-Meisterwerk High Noon nicht leiden

John Wayne konnte 12 Uhr mittags so wenig abgewinnen, dass er mit Rio Bravo einige Zeit später sogar seine eigene Version des Films gedreht hat, die ganz anders abläuft. Auf den ersten Blick wirkt es höchst kontraintuitiv, aber bei näherem Hinsehen ergibt das Ganze durchaus Sinn: John Wayne störte sich vor allem am politischen Unterton und dem Bild von Amerika, das High Noon zeichnet.

Dem konservative Western-Helden gefiel es nicht, dass die Amerikaner:innen in 12 Uhr mittags nicht bereit sind, ihrem Marshal zu helfen. Aber ein Grund für seine Abneigung mag auch sein, dass er die klassischen und moralisch eindeutig gesetzten Charaktere älterer Western bevorzugt.

Zusätzlich war Drehbuchautor Carl Foreman einst Mitglied der kommunistischen Partei und John Wayne dedizierter Anti-Kommunist. High Noon erschien auf dem Höhepunkt der sogenannten McCarthy-Ära und der weit verbreiteten Angst vor dem Kommunismus in den USA (bei CBR könnt ihr mehr darüber lesen).

Seit den 1950ern und John Wayne hat sich viel getan. Wer heute Western mag, kommt an Kevin Costner und seinen Horizon-Filmen sowie dem Yellowstone-Universum nicht vorbei. In Staffel 5 schockt die Western-Serie Yellowstone gleich mit mehreren großen Todesfällen.



TV oder Stream: Wann und wo kommt Zwölf Uhr mittags?

Zwölf Uhr mittags läuft am heutigen Freitag, den 6. Dezember ab 22:25 Uhr auf 3sat. Der Western dauert bis um 23:50 Uhr, Wiederholungen sind nicht geplant.



Aber ihr könnt High Noon selbstverständlich auch online anschauen. In einer Streaming-Flatrate mit Abo ist der Klassiker aktuell nicht enthalten. Zwölf Uhr mittags gibt es aber bei Amazon zum Leihen oder Kaufen.

