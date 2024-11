Yellowstone schockt mit neuem Tod in Staffel 5 – aber der Star hat keine Einwände

In der neusten Yellowstone-Folge wird zwei Episoden nach der mörderischen Serien-Rückkehr von Staffel 5 schon die nächste Figur ermordet. Doch Dawn Olivieri weiß, dass die Fan-Reaktionen ihretwegen weniger erzürnt sein dürften.

Achtung, es folgen Spoiler zu Yellowstone Staffel 5: Die Serie Yellowstone macht bei ihrer Rückkehr in den letzten 6 Folgen der 5. Staffel keine Gefangenen. Die Duttons bäumen sich im Finale zum Kampf auf und so serviert Folge 11 uns am Ende der Episode schon die nächste Leiche. Der Star der verstorbenen Figur ist jedoch zufrieden.

John Duttons Mörderin stirbt in Folge 11 von Yellowstone – und Dawn Olivieri begrüßt ihren Figurentod

Der Tod von John Dutton (Kevin Costner) zur Serien-Rückkehr in Episode 9 hat Yellowstone-Fans erschüttert. Den öffentlichen Ärger über seinen Tod will die Serie nutzen, weil auch die Figuren diese Wut empfinden.

Der nächste Schock-Tod in Folge 11 mag viele überrascht, aber wohl nur wenige gestört haben: Sarah Atwood (Dawn Olivieri) wird in ihrem Auto von einem Paar erschossen, das sie scheinbar nur nach dem Weg fragen wollte. Die knallharte Fixerin arbeitete nicht nur für Jamie (Wes Bentley), sondern war auch seine Liebhaberin. Sie gab John Duttons Hinrichtung in Auftrag und ließ den Tod als Selbstmord darstellen. Insofern erwartete die Schauspielerin das Ende der Bösewichtin schon länger, verriet sie THR :

Ich wusste irgendwie immer, dass [mein Figurentod] kommen würde. Ihn im Drehbuch zu lesen, war ein 'Okay, jetzt passiert es'. Wir haben bekommen, was wir alle wollten. Ich denke, jeder ist glücklich, dass der 'Bahnhof' jetzt da ist.

Der "Bahnhof" (im Original: Train Station) ist in Yellowstone seit Staffel 1 eine verschleierte Umschreibung für den Tod. Menschen, die der Dutton-Familie gefährlich werden konnten, wurden an diesen metaphorischen Ort gebracht und nie wieder gesehen – aber nicht, weil sie einen Zug genommen hatten, sondern weil sie getötet worden waren.

Für den Mord von Sarah verantwortlich scheint der Auftragskiller zu sein, den sie selbst in Jamies Namen angeheuert hat: Nachdem die Nachrichten Wind davon bekommen, dass John Dutton doch keinen Suizid begangen hat, sondern ermordet wurde, schickt er seine Leute aus, um Sarah zu töten. Sie ist ein loses Ende, das Ermittler auf seine Spur führen könnte. Auch Jamie (Wes Bentley), der Sarahs Tod am Telefon miterlebt, erkennt, dass er nun gewaltig in der Klemme sitzt. Das multiple Todesversprechen für Staffel 5 zieht die Schlinge weiter zu.

Wann erscheint die nächste, 12. Folge der 5. Staffel Yellowstone?

6 Episoden hat das Staffel-Finale der 6. Season Yellowstone. 3 Folgen (Episode 9 bis 11) wurden schon veröffentlicht. Folge 12 der Serie erscheint in Deutschland am Dienstag, dem 3. Dezember 2024 um 20:15 Uhr beim Pay-TV-Sender AXN Black. Im Stream, z.B. per Amazon Channel, ist die neue Episode, sogar schon am Montag, dem 2. Dezember 2024, ab 12:30 Uhr abrufbar.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.