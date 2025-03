Heute im TV: Ein James Bond-Film, der vor 24 Jahren als "blödsinnig" verrissen wurde, aber genau das macht ihn so gut

Nicht jeder James Bond-Film kommt bei der Kritik gut an. Gerade Pierce Brosnan hatte es mit seinen späteren 007-Missionen schwer, wie unser heutiger TV-Tipp zeigt.

Mit GoldenEye lieferte Pierce Brosnan direkt zu Beginn seiner James Bond-Karriere einen der besten Filme der Agentenreihe ab, die seit 1962 regelmäßig die große Leinwand beehrt. Brosnans nachfolgende Abenteuer wurden deutlich kritischer aufgenommen. Dazu gehört auch Die Welt ist nicht genug, der heute im Fernsehen läuft.

Brosnans dritte 007-Mission kam 1999 ins Kino und fühlt sich mehr wie einer der Hochglanz-Blockbuster aus der ersten Hälfte der 2000er Jahre als ein traditioneller Bond-Film an. Die Action kennt keine Grenzen. Brosnan stürzt sich von einem gigantischen Set-Piece ins nächste, ehe am Ende sogar ein Atom-U-Boot entfesselt wird.

Einer der übertriebensten James Bond-Filme: Die Welt ist nicht genug ist ein ausgelassenes Action-Fest

In die Welt ist nicht genug wird ein Öl-Tycoon bei einem Bombenanschlag getötet. Bond fühlt sich verantwortlich und will dessen Tochter Elektra (Sophie Marceau) beschützen. Doch die steckt mit dem Fiesling Renard (Robert Carlyle) unter einer Decke, der sich nur für eine Sache interessiert: Atomwaffen. Da kommt die Nuklearphysikerin Dr. Christmas Jones (Denise Richards) wie gerufen, um mit 007 die Welt zu retten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Welt ist nicht genug schauen:

The World Is Not Enough - Trailer (English)

Im Branchenmagazin Variety wurde die Geschichte des Films damals zum Kinostart als "blödsinnig" und "überladen" beschrieben. Im Grunde ist es aber genau das, was den Film so großartig macht: Die Welt ist nicht genug fackelt ein Action-Feuerwerk sondergleichen ab, ohne sich für die pure Lust und Freude daran zu schämen.

Bereits die Eröffnungssequenz wartet mit mehr Action auf als so mancher Bond in seiner gesamten Laufzeit hat. Brosnan wird in einen Agenten-Superhelden verwandelt, der in jedem Terrain, mit jedem Gadget und mit jeder Herausforderung zurechtkommt. Selten war die James Bond-Reihe so ausgelassen und verliebt in die eigenen Möglichkeiten.

Wann läuft James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug im TV?

James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug läuft heute Abend am 19. März 2025 um 20:15 Uhr auf NITRO. Die Ausstrahlung geht bis 22:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell u.a. bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen tun.

