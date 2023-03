Heute im TV: Ein Thriller-Meisterwerk, das vollständig in einem Flugzeug spielt und unfassbare Spannung entfesselt

Heute Abend läuft ein Thriller-Highlight im TV, dessen Schauplatz nur eine Flugzeugkabine ist. Und die füllt er mit einer fast unerträglichen Spannung.

Im Thriller 7500 verbarrikadiert sich Joseph Gordon Levitt vor Terroristen

7500 ist ein sehr klug inszenierter Film. Der Flugzeug-Thriller mit einem großartigen Joseph Gordon-Levitt zeigt nicht nur, in welchem moralischen Dilemma sich ein Pilot befinden kann. Er zeigt auch,Heute läuft er im TV.

Der Debüt-Langfilm des deutschen Regisseurs Patrick Vollrath dreht sich um den Piloten Tobias (Gordon-Levitt), dessen Maschine in der Luft von islamischen Terroristen entführt wird. Er kann ihnen den Zugang zur Kanzel zwar versperren, aber sein Co-Pilot ist schwer verletzt. Und während er zu landen versucht, wollen ihn die Geiselnehmer mit Gewalt gegen Passagiere und Crew zur Aufgabe zwingen. Nach kurzer Zeit finden sie heraus, dass auch Tobias' Frau Gökce (Aylin Tezel) zum Personal gehört.

Vollrath nutzt in 7500 die begrenzten Möglichkeiten zu seinem Vorteil aus. Statt per Schnitt parallele Handlungsstränge zu montieren, bleibt er ganz nah an Tobias und seiner wachsenden Verzweiflung. Ohne ihn aus den Augen zu verlieren, zeigt er über die Bildschirme in der Kanzel, welche Grausamkeiten sich vor der Tür abspielen.

Wann läuft 7500 im TV?

7500 läuft in der Nacht von Sonntag, den 19. März 2023, auf Montag, den 20. März 2023, um 00.50 Uhr auf SWR. Bei Erscheinen kam Vollraths Thriller auch bei den Kritiker:innen gut an (via Rotten Tomatoes ).

