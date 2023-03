Ein Muss für Breaking Bad-Fans: Eine der besten Thriller-Serien nimmt Abschied im Staffel 4-Trailer

Wer Breaking Bad mochte und nach einem Serien-Ersatz sucht, kommt an einer genialen Action-Thriller-Comedy nicht vorbei: Doch der Trailer zur 4. Staffel Barry verrät, dass auch diese geniale Serie nun endet.

Vor fünf Jahren beschloss ein Auftragskiller, Schauspieler zu werden und verfolgte diesen Wunschtraum mal blutig und mal herzzerreißend. Jetzt endet Barry nach Staffel 4 und verspricht im Trailer zum Serien-Ende, nochmal alle Register zu ziehen. Das sollten nicht nur Breaking Bad-Fans auf dem Schirm haben.

Nach Breaking Bad kam Barry: Die außergewöhnliche Thriller-Serie endet nach Staffel 4

Barry ist eine einzigartige Serie, die den Grenzgang zwischen Spannung, Emotionen und Humor spielerisch leicht bewältigt und mit diesem packenden Tonfall immer wieder an Breaking Bad erinnert. Schockierende Wendungen sind hier keine Seltenheit und das Lachen über den Komödien-Anteil der Erzählung bleibt einem immer wieder im Halse stecken. Im besten Sinne.

Im Trailer zur 4. Staffel Barry geht es nochmal ans Eingemachte

Barry - S04 Trailer (English) HD

Nach 3 Staffeln Barry hat der ambivalente Held der Serie (Bill Hader) schon einiges durchgemacht: Während seine Freundin Sally (Sarah Goldberg) sich ganz von ihm zu lösen versucht, um im Filmgeschäft Erfolg zu haben, lieferte Barrys Schauspiellehrer Gene Cousineau (Henry Winkler) ihn ans Messer geliefert. Entsprechend zeigt uns der Trailer zu Staffel 4 den Profikiller im Gefängnis und prophezeit ein fesselndes Finale ("arresting finale"). Dass Barry am Ende des Videos verspricht, seinen eigentlich heiß verehrten Mentor mit Rachegefühlen aufzusuchen, klingt mehr als bedrohlich.

Was Barry über seine einnehmende Figurenzeichnung hinaus immer mit Breaking Bad gemeinsam hatte, war außerdem die Freude an Kamera-Experimenten, die der Story eine außergewöhnliche Note hinzufügten. Der Serien-Abschluss wird sicher auch diesen Ansatz wieder aufgreifen, um mit einem Walter-White-würdigen Knall zu enden.

Die ersten 3 Staffeln Barry könnt ihr aktuell bei WOW streamen *. Die 4. Staffel von Barry startet am 16. April 2023 in den USA und kurz danach hoffentlich auch in Deutschland. Das Serien-Finale der 8 neuen halbstündigen Episoden wird auf den 28. Mai 2023 fallen.

Breaking Bad und Barry im Podcast: Die 10 schlimmsten Figuren-Tode in Serien

Langlebige Serien verlieren immer wieder wichtige Charaktere durch dramatische Tode. Wer Jahre später den Verlust einer Lieblingsfigur immer noch nicht verarbeitet hat, kann das jetzt mit uns zusammen in Angriff nehmen. Natürlich mit rechtzeitigen Spoiler-Warnungen.

Von Serien wie Game of Thrones, die sich einen Ruf als radikaler Figuren-Mörder erarbeitet hat, über The Walking Dead, Lost und Buffy bis zu Dexter und Breaking Bad ist in unserem Ranking alles dabei. Also zückt eure Taschentücher.



