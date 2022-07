Heute im TV: Ein übler Fantasy-Flop, von dem eigentlich noch 3 (!) Teile kommen sollten

Heute läuft der Fantasy-Film Beautiful Creatures im TV. Die Buchverfilmung scheiterte krachend an den Kinokassen. Das verhinderte 3 weitere Teile.

Wenn ihr Lust auf romantische Fantasy habt, solltet ihr euch heute für Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe Zeit nehmen. Die Buchverfilmung mit Star Wars-Star Alden Ehrenreich entstand in bester Twilight-Tradition. Warum es bei nur einem Film blieb, erklären wir weiter unten.

Beautiful Creatures läuft heute im 20.15 Uhr bei Sixx im TV

Die Wiederholung folgt in der Nacht um 1.25 Uhr

Ihr könnt den Fantasyfilm auch bei Amazon leihen

Schaut den Trailer zu Beautiful Creatures

Beautiful Creatures - Trailer (Deutsch) HD

Heute im TV: Worum geht es in im Fantasy-Filme Beautiful Creatures?

Der 16-jährige Ethan (Alden Ehrenreich) hat jede Nacht denselben Alptraum. Als die geheimnisvolle Lena Duchannes (Alice Englert) neu an seine Schule kommt, erkennt er in ihr das Mädchen aus seinen Träumen und verliebt sich sofort in sie. Doch Lena trägt ein schweres Geheimnis mit sich herum. Wie ihre ganze Familie besitzt sie übernatürliche Fähigkeiten und an ihrem 16. Geburtstag entscheidet sich, ob sie auf die helle oder die dunkle Seite der Magie übertritt.



Beautiful Creatures war ein desaströser Flop

Der Film kam während der Young Adult-Welle in die Kinos. Buchverfilmungen wie die Die Tribute von Panem und Twilight waren damals irrsinnig erfolgreich und lösten ganze Hypes aus. Entsprechend viel wurde auch von Beautiful Creatures erwartet.

Der Film spielte aber nur 60 Millionen US-Dollar weltweit ein ; das Budget betrug ebenfalls 60 Millionen US-Dollar. Bei Hinzurechnung der Marketingkosten (etwa 30 Millionen US-Dollar) landete Beautiful Creatures also weit im Minus-Bereich.

Der Film von Richard LaGravenese gehört so leider zu den Produktionen, die das bald darauf folgende Ende des Young Adult-Hypes einleiteten. Eine Fortführung der Reihe stand nämlich gar nicht zur Debatte, dabei hätte es genug Stoff gegeben.

In der Buchreihe Beautiful Creatures gibt es noch 3 weitere Teile

Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe verwertet den ersten Band der 4-teiligen Reihe von Kami Garcia und Margaret Stohl. Auf deutsch: Sixteen Moons - Eine unsterbliche Liebe. Es folgen noch:

Seventeen Moons - Eine unheilvolle Liebe

Eighteen Moons - Eine grenzenlose Liebe

Nineteen Moons: Eine ewige Liebe

Wenn der erste Teil im Kino erfolgreicher gewesen wäre, hätte auf die Fans also ein Epos vom Ausmaß des Twilight-Franchise gewartet.



