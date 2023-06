Heute im TV: Eine der besten Film-Reihen aller Zeiten, die nach 15-jähriger Pause endlich fortgesetzt wird

Bevor der fünfte Indiana Jones-Film in den Kinos startet, zeigt ProSieben alle bisherigen Filme der Abenteuerreihe mit Harrison Ford. Hier findet ihr die Sendetermine in der Übersicht.

15 Jahre nach dem letzten Film gehen die Abenteuer von Indiana Jones weiter. In wenigen Tagen startet Indiana Jones und das Rad des Schicksals in den deutschen Kinos und erzählt das letzte Kapitel rund um den von Harrison Ford verkörperten Archäologen und Abenteurer. ProSieben stimmt auf das Kinoereignis ein.

Vor Indiana Jones 5: ProSieben zeigt die ersten vier Teile der Filmreihe mit Harrison Ford

Wenn ihr vor dem fünften Teil die Indiana Jones-Reihe nochmal Revue passieren lassen wollt, habt ihr heute die perfekte Gelegenheit dazu. ProSieben zeigt alle vier Filme über den Tag verteilt. Nachfolgend findet ihr die einzelnen Sendetermine für

Keine Angst: Der zweite Teil dauert keine fünf Stunden. ProSieben hat den Indiana Jones-Marathon in zwei Blöcke unterteilt und zweigt dazwischen ein Spiel der U21-EM. Teil 3 und 4 werden darüber hinaus in der Nacht um 01:15 Uhr und 03:25 Uhr wiederholt. Darüber hinaus könnt ihr die Filme aktuell bei Disney+ und WOW im Abo streamen.

Der Trailer zum neuen Indiana Jones-Film:

Indiana Jones und das Rad des Schicksals - Trailer (Deutsch) HD

Es lohnt sich definitiv, vor dem neuen Film nochmal einen Blick in die alten Indiana Jones-Abenteuer zu werfen. Ford hat bereits angekündigt, dass er nach Das Rad des Schicksals nicht mehr zu der Rolle zurückkehren wird. Dementsprechend dürfen wir uns auf einen emotionalen Abschiedsfilm freuen, der die Indy-Geschichte zu Ende erzählt.

Zum Weiterlesen: Unser erster Eindruck zu Indiana Jones 5

Im Gegensatz zu den ersten vier Filmen, die allesamt von Steven Spielberg inszeniert wurden, nimmt beim fünften Teil James Mangold auf dem Regiestuhl Platz. Bekannt ist er für das Oscar-Drama Walk the Line, das Western-Remake Todeszug nach Yuma und die Marvel-Filme The Wolverine und Logan. Darüber hinaus soll er in Zukunft einen Star Wars-Film drehen, der sich mit den Ursprüngen der Macht beschäftigt.

