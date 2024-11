Heute im TV: Einer der außergewöhnlichsten Superhelden-Filme, der mit jeder Minute spannender wird

Pubertierende Teenager mit Superkräften? Das hat Comedy-Potenzial, ist im heutigen TV-Tipp aber vielmehr die Grundlage für eine ziemlich düstere und hochspannende Sci-Fi-Geschichte.

Im Jahr 2012 befand sich das Marvel Cinematic Universe (MCU) noch in seiner sogenannten Phase 1 und das Superheldenkino boomte wie nie zuvor. Fast schon unbemerkt feierte im selben Jahr mit Chronicle - Wozu bist du fähig? ein kleinerer Film Premiere, der ebenfalls Menschen mit Superkräften in den Mittelpunkt stellte.

Wer das Low-Budget-Werk von Regisseur Josh Trank damals im Kino sah, bekam es jedoch nicht mit knallbuntem Popcorn-Kino voller Bombast und lockeren Sprüchen zu tun. Stattdessen dient das Superhelden-Thema darin als düstere Metapher für die Tücken der Pubertät, verpackt im mitreißenden Found Footage-Stil.

Gerade heutzutage wäre der Film eine willkommene Frischzellenkur für das Genre, angesichts der teils stark genormten Blockbuster von Marvel und DC. Am besten, ihr überzeugt euch selbst davon, denn heute Abend läuft Chronicle im TV.

Sci-Fi-Action Chronicle: Darum geht's im Film

Die drei Highschool-Schüler Andrew (Dane DeHaan), Steve (Michael B. Jordan) und Matt (Alex Russell) könnten kaum unterschiedlicher sein, sind aber die besten Freunde. Eines Nachts entdeckt das Trio in einem Tunnel ein seltsames leuchtendes Objekt, das nicht von dieser Welt scheint. Offensichtlich ist dem auch so, denn am nächsten Tag besitzen die drei plötzlich telekinetische Fähigkeiten.

Anfangs nutzen sie ihre übernatürlichen Kräfte nur für allerlei Streiche und typische Teenager-Albereien. Bald merken sie jedoch, dass ihre Gabe auch ernstere Konsequenzen für ihr Umfeld haben kann. Während Steve und Matt sich deshalb etwas zurücknehmen wollen, baut Andrew seine Fertigkeiten immer weiter aus. Der in der Schule gemobbte und von seinem Vater misshandelte Jugendliche verliert sich zudem immer mehr in seinen dunklen Gedanken. Können seine Freunde eine gewaltvolle Eskalation Andrews verhindern?

Chronicle ist ein grandioser Superhelden-Genre-Mix

Josh Trank, der Venom-Star Tom Hardy einst als seinen Lebensretter bezeichnete, schuf mit Chronicle dank der temporeichen Found Footage-Inszenierung ein überaus immersives Erlebnis. In nur 83 Minuten Laufzeit vereint er Coming-of-Age-Drama, Sci-Fi-Action und Superhelden-Thriller zu einem extrem fesselnden Gesamtkonstrukt, das trotz der übernatürlichen Vorkommnisse zu keiner Zeit seine Glaubwürdigkeit verliert.

Das ist natürlich auch den drei Hauptdarstellern geschuldet, die ihre Charaktere authentisch und nahbar verkörpern. Vor allem Dane DeHaan (A Cure for Wellness) stellt Andrews Transformation vom schüchternen Außenseiter zum bedrohlichen Gewalttäter mit einer beeindruckenden Intensität dar.

Auch wenn Chronicle an den Kinokassen nicht in Marvel-Sphären unterwegs war, war er wirtschaftlich ein voller Erfolg. Bei einem Budget von nur 12 Millionen US-Dollar spielte der Film mehr als das Zehnfache wieder ein . Die schon lange geplante Fortsetzung befindet sich allerdings seit Jahren immer noch in der Schwebe .

Wann läuft Chronicle im TV?

Tele 5 zeigt Chronicle - Wozu bist du fähig? heute Abend am 23. November um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung wird nicht ausgestrahlt.

Falls ihr keine Zeit haben solltet, könnt ihr den außergewöhnlichen Superheldenfilm aber auch bei Disney+ nachholen. Dort gibt es Chronicle innerhalb der Streaming-Flatrate zu sehen.