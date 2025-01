Heute im TV: Einer der besten Action-Filme der letzten Jahre, den viel zu wenige gesehen haben

Im heutigen TV-Tipp lässt ein echter Meister seines Fachs die Fetzen fliegen. Die bombastische Action solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr Genre-Fans seid.

Michael Bay steht für Action-Filme, in denen nicht mit Explosionen gegeizt wird und kein Stein auf dem anderen bleibt. In Ambulance geht es für seine Verhältnisse fast schon ruhig zu. Zumindest gibt es keine turmhohen Monster oder Roboter. Aber das heißt keinesfalls, dass er es heute im TV nicht ordentlich krachen lässt, ganz im Gegenteil.



Heute im TV: Das sind die Gründe für das wilde Action-Spektakel Ambulance von Michael Bay

Irgendwas ist ja bekanntlich immer und beim Kriegsveteran William Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) ist gerade eine ganze Menge los. Seine Frau muss operiert werden und dank des US-Gesundheitssystems kann sich die Familie eine so teure Operation nicht leisten. Hier kommt sein Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal) ins Spiel, der für einen Banküberfall noch einen Fahrer sucht.

Aber wie das bei solchen Plänen nun mal so oft der Fall ist, geht bei der Aktion allerhand schief. Mit dem Ergebnis, dass ein verletzter Polizist, eine Sanitäterin und beide Brüder mithilfe eines Krankenwagens vom Ort des Verbrechens fliehen. Allerdings heftet sich ihnen die halbe Stadt an die Fersen und es entbrennt eine wilde Verfolgungsjagd.

Ambulance macht richtig Spaß, fliegt aber immer noch unter dem Action-Radar



Halsbrecherischer als Ambulance wird es kaum. Wenn Michael Bay eine rasante Verfolgungsjagd inszeniert, geht es richtig zur Sache. Aber schon davor wird ordentlich gerannt, geballert und geflucht, dass es eine wahre Freude ist. Wer dem Action-Genre auch nur im Entferntesten etwas abgewinnen kann und auf Spektakel steht, dürfte hier auf seine oder ihre Kosten kommen.

An den Kinokassen war Ambulance nur ein bescheidener Erfolg vergönnt. Bei einem ungefähren Produktionsbudget von 40 Millionen US-Dollar sind international laut The Numbers nur gut 52 Millionen eingespielt worden. Das könnte je nachdem, wie viel für Werbung und Co. ausgegeben wurde, gerade so ein Nullsummenspiel gewesen sein. Allzu viele Menschen haben den Film damals also eher nicht gesehen.



TV oder Stream: Wann und wo läuft Ambulance?

Ambulance könnt ihr euch am heutigen Freitag, den 10. Januar 2025 ab 23:25 Uhr auf ProSieben anschauen. Dort dauert der Action-Streifen dann bis um 2:05 Uhr. Eine Wiederholung kommt erst einmal nicht.

Aber selbstverständlich gibt es den Michael Bay-Film auch als Stream. Er steht zwar in keiner Abo-Flatrate, aber zum Beispiel bei MagentaTV, Maxdome oder Apple TV zur Verfügung.

