Neuer Platz 1 in Netflix-Charts: Bombastische Action-Unterhaltung, die eine der kultigsten Reihen überhaupt fortsetzt

Bei Netflix gibt es gerade neu einen Action-Blockbuster im Abo, der der aktuellste Teil einer Kult-Reihe ist. In den Streaming-Charts ist er schon an die Spitze geschossen.

Mit seiner Hauptrolle in Michael Bays Action-Kracher Bad Boys ist Will Smith in den 90ern zu einem der größten Hollywood-Stars aufgestiegen. Aus dem Blockbuster hat sich ein extrem beliebtes Franchise entwickelt, das insgesamt auf vier Teile kommt.

Den aktuellsten Film der Reihe, Bad Boys 4: Ride or Die, könnt ihr gerade frisch im Netflix-Abo streamen. Hier ist der Action-Kracher mit Smith und Martin Lawrence auch schon auf Platz 1 der Film-Top-10 des Streamers gelandet.

Action-Hit bei Netflix: Darum geht es in Bad Boys 4

Der vierte Teil knüpft an die dramatischen Ereignisse des Vorgängers an, in dem Mike Lowrey (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) ihren langjährigen Vorgesetzten Captain Conrad Howard (Joe Pantoliano) verloren haben. In Bad Boys: Ride or Die wird ihr Ex-Chef nachträglich beschuldigt, mit Drogenkartellen operiert zu haben. Während sie seine Unschuld beweisen wollen, werden sie selbst zu Verdächtigen und Flüchtigen.

Schaut hier noch einen deutschen Bad Boys: Ride or Die-Trailer:

Bad Boys: Ride or Die - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Die Story von Bad Boys 4 ist aber wie gewohnt eher Nebensache. Stattdessen stehen krachende Action-Sequenzen und die extrem unterhaltsame Buddy-Cop-Dynamik zwischen Smith und Lawrence im Vordergrund. Im vierten Teil bekommen sie außerdem schlagkräftige Unterstützung von Stars wie Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez und Jacob Scipio.

Kommt auch noch Bad Boys 5?

Bis jetzt wurde eine weitere Bad Boys-Fortsetzung nicht offiziell angekündigt. An den weltweiten Kinokassen war der Action-Kracher mit einem Einspielergebnis von über 400 Millionen Dollar wieder ein Erfolg.

Bad Boys 5 dürfte auch stark davon abhängen, ob Will Smith und Martin Lawrence erneut in ihren Paraderollen zurückkehren wollen. Im Entertainment Weekly -Interview haben die Stars im Juni 2024 darüber gesprochen, dass sie sich weitere Teile grundsätzlich vorstellen können. Es müsste aber einen konkreten Grund bzw. ein gutes Drehbuch geben, damit die Zukunft der Bad Boys-Reihe gesichert ist.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.