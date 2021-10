Heute im TV: Einer der besten Blockbuster aller Zeiten, bei dem wirklich alles stimmt

Es kommt nicht oft vor, dass ein großer Hollywood-Blockbuster perfekt ist. Mit dem grandiosen Jurassic Park hat Steven Spielberg eine der wenigen Ausnahmen geschaffen.

Furchteinflößend bewegt sich ein T.rex durch durch den Regen in der Dunkelheit. Er brüllt, reißt sein Maul auf und droht, alles zu verschlingen, was ihm in die Quere kommt. Es ist eines der überwältigendsten und ikonischsten Bilder in Jurassic Park, jenem Film, der vor über 25 Jahren das Blockbuster-Kino auf eine neue Stufe gebracht hat.

Nur wenige Regisseur verstehen es, solch große, wegweisende Bilder zu schaffen. Steven Spielberg hat es im Lauf seiner Karriere gleich mehrmals getan. Nicht zuletzt gilt sein erster Megaerfolg, Der weiße Hai von 1975, als einer der Begründer des Blockbuster-Kinos. Mit Jurassic Park hat er die Formel perfektioniert.

Jurassic Park ist der ultimative Hollywood-Blockbuster

Immer wieder passiert es, dass aufwendig produzierte Hollywood-Filme trotz Erfolg an den Kinokassen mehrere Jahre später in Vergessenheit geraten. Selbst bei Avatar - Aufbruch nach Pandora, dem erfolgreichsten Film aller Zeiten, wird regelmäßig darüber diskutiert, welchen Einfluss er wirklich hatte und was für ein Vermächtnis er hinterlässt.

Bei Jurassic Park ist das nicht der Fall. Steven Spielberg hat einen Blockbuster für die Ewigkeit geschaffen, der bis heute inspiriert. Hier stimmt alles, angefangen bei bei der fantastischen Inszenierung über den famosen Cast bis hin zu den beeindruckenden Spezialeffekten, die trotz ihres Alters mühelos den Test der Zeit bestehen.

Bei Spielberg ist das Spektakel tief im Film verankert

Selbst in einer Zeit, in der im Kino alles möglich scheint, schöpft der 1993 erschienen Jurassic Park das Potential der großen Leinwand besser aus als so mancher gegenwärtiger Superheldenfilm. Der Grund dafür ist ein einfacher: Für Spielberg ist das Spektakel nicht selbstverständlich, sondern tief in seinem Film verankert.

Viele Blockbuster setzen uns einfach Bombast vor, ohne diesen begreifbar und spürbar zu machen. Spielberg hingegen führt sorgfältig zu den Bildern hin, die uns staunen lassen. Genau genommen sind schon diese Hinführungen atemberaubend. Vor dem T.rex im Regen wird der mächtige Dino durch ein bebendes Wasserglas angekündigt.

Eine einfache wie brillante Idee: Ein auf den ersten Blick unscheinbares, aber dafür umso greifbareres Bild bereitet das Spektakel vor, ehe sich Spielberg im Anschluss im Fantastischen des Kinos verliert. Die meisterhaft aufgebaute T.rex-Sequenz ist nur eines von vielen Beispielen, die Jurassic Park zu einem perfekten Blockbuster machen.

