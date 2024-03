Heute im TV: Einer der besten Horror-Filme überhaupt, der mit seinem Ende auch 25 Jahre später noch verstört

Heute kommt ein moderner Horror-Klassiker im TV. Der hat nicht nur gleich ein ganzes Sub-Genre begründet, sondern verstört auch heute noch mit seinem Ende.

Manche Filme sind einfach ein Phänomen und Kind ihrer Zeit. So lässt sich der Horror- und Marketing-Erfolg von Blair Witch Project jetzt wohl einfach nicht mehr wiederholen, weil sich die Medienerfahrung unserer Gesellschaft schlicht verändert hat. Aber das Ende des Found Footage-Klassikers lässt euch auch heute Abend im TV noch das Blut in den Adern gefrieren.

Darum geht's im TV-Tipp Blair Witch Project

Die Prämisse, die uns auch der Trailer präsentiert, ist so simpel wie genial:

Im Oktober 1994 verschwanden drei Stundenten spurlos im Wald von Burkittsville, Maryland, während der Dreharbeiten zu ihrem Dokumentarfilm Blair Witch Project. Ein Jahr später fand man dieses Filmmaterial.

Was wir dann zu Gesicht bekommen, hat vor 25 Jahren gefühlt die halbe Welt in Aufruhr versetzt.

Schaut euch hier den Trailer zu Blair Witch Project an:

Blair Witch Project - Trailer (Deutsch)

Auf den Videoaufnahmen, aus denen Blair Witch Project besteht, sind nämlich vor allem drei junge, zunehmen komplett aufgelöste junge Menschen zu sehen, die durch den Wald irren. Nachts hören sie seltsame Geräusche, tagsüber finden sie mysteriöse Zeichen und Skulpturen. Obendrein gibt es da natürlich auch regionale Geschichten über einen Serienkiller und eine Hexe.

Das Fieseste an Blair Witch Project ist das Ende des Horrorfilms

Achtung, Spoiler! Gegen Ende des Films ist Josh (Joshua Leonard) bereits verschwunden und Heather (Heather Donahue) sowie Mike (Michael C. Williams) suchen ihn. Sie können ihn zwar nicht finden, hören nachts aber seine Schreie. Dann entdecken sie ein heruntergekommenes Haus mitsamt gruseligen Handabdrücken an den Wänden.

Die beiden trennen sich in guter Horrofilm-Tradition natürlich voneinander und Mike wandert in den Keller. Als Heather es dann letzten Endes auch endlich in den Keller schafft, steht Mike dort einfach nur in der Ecke. Mit dem Gesicht zur Wand kehrt er Heather den Rücken zu, die daraufhin von irgendetwas oder irgendwem dazu bewegt wird, ihre Kamera fallen zu lassen.

Arthaus Das Ende von Blair Witch Project sieht auf den ersten Blick nicht schlimm aus, aber auf den zweiten.

Das erinnert natürlich an die Geschichte über den Serienmörder aus dem Jahr 1940, die die drei Studierenden in Interviews mit Menschen aus der Gegend erfahren haben. Dieser offenbar von einer Hexe dazu Getriebene hat immer jeweils zwei Kinder in seinen Keller gelockt und eines getötet, während das andere mit dem Gesicht zur Wand warten musste.

Womöglich sind die beiden Student:innen in genau diesem Haus gelandet und die Blair-Hexe hat Josh zu ihrem neuen Killer gemacht. Wir werden es nie erfahren und genau daraus zieht das Ende seine Faszination.



TV oder Stream: Wann und wo kommt Blair Witch Project?

Wenn ihr euch den legendären Found Footage-Horror nochmal zu Gemüte führen wollt, könnt ihr das am heutigen 27. März um 22:05 Uhr auf TELE 5 tun. Eine Wiederholung kommt in der Nacht vom 28. auf den 29. März um 00:00 Uhr – genau rechtzeitig zur Geisterstunde.

Aber ihr könnt Blair Witch Project natürlich auch streamen. Das geht bei Apple, Amazon, Magenta TV, Maxdome oder Google. Dort könnt ihr den Horror-Streifen in der Regel kaufen und leihen.

