Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, der nach 25 Jahren tatsächlich weitergehen soll

Am Dienstagabend läuft Die Truman Show mit Jim Carrey im TV. Das Sci-Fi-Meisterwerk könnte sogar eine Fortsetzung bekommen, über die es schon Gespräche gab.

Mit Die Truman Show hat Regisseur Peter Weir einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten gedreht. Die Geschichte mit Jim Carrey in der Rolle der Hauptfigur, die ahnungslos ihr Leben lang in einer Reality-Show lebt und langsam dahinter kommt, unterhält und schockiert auch als bittere Abrechnung mit den Medien.

Am Dienstagabend läuft Die Truman Show bei Kabel eins. Drehbuchautor Andrew Niccol sprach dieses Jahr darüber, dass der Klassiker von 1998 eine Fortsetzung bekommen könnte.

Die Truman Show könnte nach 25 Jahren eine Fortsetzung als Serie erhalten

Wie wir damals berichteten, gab es laut Niccol schon Gespräche über ein Musical oder eine Serie als Fortsetzung von Die Truman Show. Hier soll es um ein Netzwerk mit mehreren Kanälen und dadurch mehrere Hauptfiguren gehen.

Der Drehbuchautor beschreibt genauer, dass es in dieser Welt junge Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen New Yorks geben kann, die sich niemals treffen sollen. Am Ende einer möglichen ersten Staffel würden diese dann aufeinandertreffen und sich verlieben, woraufhin das Netzwerk diese Romanzen zerschlagen will.

Wann läuft Die Truman Show im TV?

Den Sci-Fi-Klassiker könnt ihr am 8. August um 22:15 Uhr bei Kabel eins schauen. Genauere Infos zur möglicherweise geplanten Fortsetzung gibt es noch nicht.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten August-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Neben Geheimtipps gibt es außerdem neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.