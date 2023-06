Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten soll weitergehen: Macher teast eine richtig gute, aber verstörende Idee

Die Truman Show gilt als einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt. Jetzt könnte ein Sequel kommen. Die Idee gibt es bereits und sie klingt so großartig wie alptraumhaft.

25 Jahre wird Die Truman Show dieses Jahr alt. Der wegweisende Film über einen jungen Mann (Jim Carrey), der als ahnungsloser Mittelpunkt einer gigantischen Reality-Show aufwächst, gilt vielen als absolutes Sci-Fi-Meisterwerk. Autor Andrew Niccol deutete jetzt ein Sequel an.

Im Sequel zu Sci-Fi-Meisterwerk Die Truman Show soll es mehrere Trumans geben

Gegenüber ScreenRant erklärte Niccol:

Es gab bereits [in Sachen Sequel] schon Gespräche über ein Musical oder eine Serie. Ich stelle vor, dass es da ein Netzwerk mit mehreren Kanälen gibt, die alle eine Hauptfigur haben, die in der Show geboren wurde.

So könne es etwa junge Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen New Yorks geben, die Teil unterschiedlicher Kanäle und Shows sind und sich niemals treffen sollen. "Aber am Ende der ersten Staffel fühlen sie sich zueinander hingezogen", so Niccol. "Immerhin haben sie zum ersten Mal jemanden getroffen, der nicht schauspielert. In Staffel 2 versucht das Netzwerk dann verzweifelt, ihre Romanze zu verhindern."

Wann kommt die Truman Show-Serie?

Genau wie Die Truman Show selbst klingt Niccols Idee nach einer perfiden Mischung aus viel Humor und der Horrorvision einer medial ausgeschlachteten Zukunft. Ob die Idee des Drehbuchautors jemals Gestalt annimmt, ist nicht klar. Sollten sich schnell Geldgeber für den spannenden Ansatz finden, könnte er innerhalb der nächsten zwei Jahre umgesetzt werden.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juni-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.