Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 15 Jahre schockt mit richtig ekelhafter Horror-Szene

Auf Kabel eins läuft am Mittwoch Prometheus - Dunkle Zeichen. Das umstrittene Alien-Prequel ist bildgewaltiger Sci-Fi-Horror, der packende Spannung mit philosophischem Tiefgang verbindet.

Mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt schuf Ridley Scott Filmgeschichte. Über 30 Jahre später ist der Regisseur nochmal zu der Sci-Fi-Reihe zurückgekehrt. Das 2012 erschienene Prequel Prometheus - Dunkle Zeichen ist bis heute einer der umstrittensten Filme des Franchise. Am Mittwochabend um 20:15 Uhr läuft er auf Kabel eins.

Der Streifen, der unter anderem für Logikfehler und ungeklärte Fragen kritisiert wird, ist auf jeden Fall einer der bildgewaltigsten, ambitioniertesten Sci-Fi-Filme der letzten 15 Jahre.

Prometheus bereichert das Alien-Franchise mit aufregendem Tiefgang

Im Gegensatz zu seinem damaligen Klassiker ergründet Scott diesmal nicht, was die Menschheit in Zukunft noch nicht entdeckt hat, sondern was uns aus unserer tiefsten Vergangenheit noch nicht bewusst war. Neben der faszinierenden Eröffnungsszene erweist sich der großartig von Michael Fassbender gespielte Android David als Schlüsselfigur im Dilemma zwischen Schöpfer und Schöpfung.

Auf die Aussage, dass er von den Menschen erschaffen wurde, weil diese es eben konnten, antwortet er ebenso treffend wie beklemmend: "Können Sie sich ausmalen, wie enttäuschend es wäre, dasselbe von Ihrem Schöpfer zu hören?"

Prometheus begeistert auch als garstiger Horror-Trip

Außerhalb dieser tiefgreifenden Überlegungen trumpft Scotts Werk auch als Genre-Film auf, der immer wieder mit schauriger Spannung und heftigen Schockmomenten aufrüttelt. Dazu entfesselt Prometheus mitunter puren Körper-Horror.

Zu den härtesten Szenen dieser Art gehören Aliens, die Knochen brechen und durch den Mund im Körper ihrer Opfer verschwinden, Gesichter, die von Säure verätzt werden oder als "Höhepunkt" die Sequenz, in der Noomi Rapaces Figur eines der Wesen aus ihrem eigenen Bauch entfernen muss.

Der Mix aus der Rückkehr zu den eigenen Genre-Wurzeln, gnadenloser Härte, fantastischen Bildern und einem faszinierend mythologischem Unterbau beweist, wie ein altbekanntes Franchise neu erstrahlen kann.

